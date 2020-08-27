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兒盜刷母親信用卡28次共花81萬買遊戲點數 判刑7月
陳姓男子沉迷網路遊戲，2018年4月18日至5月4日止，盜刷母親信用卡28次、花81.8萬元購買遊戲點數，母親渾然不知，直到收到銀行通知被盜刷，陳依偽造文書罪起訴，台北地院審理，判陳有期徒刑7月。可上訴。
法院審理，陳辯無罪，否認持卡盜刷；律師則說，被害人手機經鑑定並沒有3D認證碼，檢察官推論陳取得3D認證碼犯罪不成立，本案是真正犯罪者意圖嫁禍於陳。
法官勘驗被害人申報掛失信用卡的錄音光碟，被害人先告訴客服人員曾在運動用品店消費，隨後改由陳接聽，陳經客服多次確認是否需停卡，陳都說不用，認為陳所為與一般人反應不同。
法院因此認為，信用卡部分和被害人通話時，信用卡已被盜刷12萬元，陳若不表示停卡，難道坐等盜刷人繼續盜刷？顯見陳其時仍想繼續盜刷，認定陳是盜刷人。
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