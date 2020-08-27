反制檢舉達人網傳這招省荷包 卻遭屏東警打臉錯誤訊息

社群媒體近期傳出，要求檢舉人提供「設備合格證明」，即可讓警方要求檢舉人到案說明，若對方不到案說明，即可撤銷檢舉罰單。盡管網路已有民眾破解此說法，但屏東仍有部分民眾向警方或監理機關提出申訴。對此，屏東警方澄清，並無提出「設備合格證明」就會要求檢舉人到案一說，且檢舉無須數據佐證的交通違規，並沒有儀器需合格的要求。

社群訊息於本月23日傳聞，可撤除遭檢舉達人檢舉的罰單。文中指出，可向監理處裁決所填寫申訴單，並要求提供標準檢驗局檢驗合格的儀器及定期檢驗合格的認證文件，藉此，警方會通知該檢舉人到案說明，若檢舉人未到案，罰單申訴就會成功。甚至有網友附和「這招一定要學起來，荷包才不會失血」。

此消息一出，於網路上流傳，屏東部分被檢舉人向警方或監理機關提出申訴，並要求檢舉人提出監視設備合格證明，對此，令警方感到相當苦惱。

屏東警方指出，警方取締民眾違反交通違規所使用的檢測儀器，皆須透過行政院經濟部標準檢驗局檢驗合格，才能透過科學儀器針對車輛過磅、酒測及超速等違規事實進行取締。

然而，以上關於車輛過磅、酒測及超速等交通違規，皆無法由民眾透過手機、相機、行車紀錄器等攝影設備進行檢舉。

民眾只能針對違規停車、闖紅燈等，無須數據佐證的違規事實進行檢舉，且必須提出被檢舉人明確的違規事實，以及能清楚辨識車牌，否則承辦員警在第一時間，也會把檢舉撤銷，或要求檢舉人提出更完整的資訊。

因此，對於民眾檢舉交通違規的類型而言，並不需要提出儀器合格檢驗等認證文件。

屏東警察局交通隊表示，若被檢舉人不服民眾檢舉，可填寫不服申請書，以及30日提起行政訴訟，除非案件進入訴訟階段，院方要求檢舉人出面說明，否則在此之前，即使檢舉採實名制，但警方仍依據個資法保護檢舉人，也不會主動要求檢舉人出面說明。