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嘉義縣前議員汪志敏涉詐領助理費交保 汪：面對司法

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏，被檢舉以人頭虛報薪資方式，詐領助理費遭法辦，檢察官命以20萬元交保；汪志敏只簡單回說「配合調查，面對司法」。

汪志敏被檢舉利用妻子鄭玲玲、胞弟汪之龍當人頭助理，詐領議員助理費達300餘萬元，廉政署接獲檢舉，昨天持搜索汪志敏住處3處，嘉義地檢署訊後依貪汙治罪條例等罪嫌，命汪志敏、鄭玲玲以20萬元交保，汪之龍請回。

52歲汪志敏阿里山鄉鄒族人，曾任教師，30歲投身政治，擔任過鄉民代表、嘉義縣議員，經台南市前市長賴清德延攬擔任入市府團隊任政務官5年，黃偉哲上任後也繼續留任，去年10月因大病一場決定辭職，返鄉決定回饋族人，籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社，當專業養蜂農。

汪志敏說，可能是老天爺提醒他忽略健康，去年肚子痛從盲腸炎拖成腹膜炎，住院時就被發病危通知，家人嚇壞了，病癒後和家人討論，毅毅決然重新轉型，回部落，希望貢獻自己的能力，找回族人互助合作的精神。

汪志敏現在看不出去年曾經生大病，他說，回到部落回到大自然的生活，生活也簡單，身體恢復的很好，大家只是看到他會突然覺得從大size（尺寸）變小size，從胖變瘦，人生重大轉折點，讓他找回健康，找到一個新的產業，新的工作。

台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏，被檢舉以人頭虛報薪資方式，詐領助理費遭法辦，檢察官命以20萬元交保。圖／聯合報資料照
台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏，被檢舉以人頭虛報薪資方式，詐領助理費遭法辦，檢察官命以20萬元交保。圖／聯合報資料照

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