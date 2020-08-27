嘉義縣前議員汪志敏涉詐領助理費交保 汪：面對司法

台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏，被檢舉以人頭虛報薪資方式，詐領助理費遭法辦，檢察官命以20萬元交保；汪志敏只簡單回說「配合調查，面對司法」。

汪志敏被檢舉利用妻子鄭玲玲、胞弟汪之龍當人頭助理，詐領議員助理費達300餘萬元，廉政署接獲檢舉，昨天持搜索汪志敏住處3處，嘉義地檢署訊後依貪汙治罪條例等罪嫌，命汪志敏、鄭玲玲以20萬元交保，汪之龍請回。

52歲汪志敏阿里山鄉鄒族人，曾任教師，30歲投身政治，擔任過鄉民代表、嘉義縣議員，經台南市前市長賴清德延攬擔任入市府團隊任政務官5年，黃偉哲上任後也繼續留任，去年10月因大病一場決定辭職，返鄉決定回饋族人，籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社，當專業養蜂農。

汪志敏說，可能是老天爺提醒他忽略健康，去年肚子痛從盲腸炎拖成腹膜炎，住院時就被發病危通知，家人嚇壞了，病癒後和家人討論，毅毅決然重新轉型，回部落，希望貢獻自己的能力，找回族人互助合作的精神。