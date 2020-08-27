雙胞胎1打2壓力大 新手媽媽失控抓嬰兒頭撞地板

新北一名新手媽媽生了雙胞胎，其明知剛出生的嬰兒發育未健全，但見到小孩哭鬧，仍將人抓起搖晃並撞擊地墊，造成小孩顱內出血，傷癒後仍須復健治療；新北地院審理此案，認定這名媽媽涉犯家暴重傷害罪，但考量她坦承不諱，丈夫也幫忙求情，案情有情堪憫恕之處，減刑後，最後判她有期徒刑2年，緩刑5年。

檢警調查，該名媽媽因為公公中風住院由婆婆照顧，丈夫又得工作養家，只能獨自照顧雙胞胎。日常生活中，經常哄完一個睡覺，另一個就開始哭鬧，有時甚至得半夜爬起來一次照料二人，長期下來導致身心俱疲，才會對小孩出手。

判決指出，受傷的是雙胞胎中的弟弟，事發當時僅6個月大，因頭部受搖晃和撞擊，有顱內出血、腦腫、癲癇及視網膜出血等傷害，出現嗜睡、食慾不振等症狀後送醫治療，但傷癒後仍須復健治療。

審理時，該名媽媽坦承不諱，其丈夫則是自責沒發現她的心理狀況。

其丈夫表示，自己下班後雖然會幫忙帶小孩，但主要照顧者還是妻子，有時半夜還要起來餵奶，經常一早起來仍滿臉倦容，但家中經濟狀況無法多請一個人幫忙，只能請妻子多忍耐。此外，小孩子因傷必須復健治療，復健之路也都靠妻子陪伴，希望法院從輕量刑。

法院調查，該名媽媽是護理專科畢業，也有護理師執照，應知成年人頭部遭受重擊，可能造成顱內出血，損及腦部功能，更何況是剛滿6歲的幼童，因此認定她涉犯重傷害。