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富家女讓媽走碎玻璃還揍死她 親戚批：她還想繼承遺產

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

林姓女子懷疑母親拿走她的告訴狀、施咒，將玻璃碎屑撒在母親房內，林母一回家就被揍、遭刀架頸；林母躲回房，卻踏入「陷阱」，被女兒打死。一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判林女18年徒刑，高院今辯論終結，林女說「生了病才打媽媽」，盼判「9年」；告訴代理人張衞航指林女還圖遺產，其他家屬無法接受，請求刑之前後監護。

家住天母的林女（44歲）是獨生女，父親從事歐風豪宅設計，母親早期在晴光市場經商有成，她的婚姻以離婚收場，如今雙親皆已離世。林母曾為女兒在淡水置產，但因常和移民顧問、自來水、瓦斯、電信公司訴訟，林母要她搬回天母。

2019年3月1日，林女認為母親擅自取走她的狀紙，且母親還在房內的果醬玻璃罐內放4張百元鈔，懷疑母親詛咒她「去死」。林女在電話中痛斥「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了」，並將碎玻璃撒在母親房間地板。

林母回家後遭女兒扯髮、推拉攻擊，一邊閃躲、一邊求饒，她想躲進臥室，沒想到地板上都是碎玻璃。林女為平息怒氣，到士林一家精舍找師父談話，但仍餘怒未消，衝回家猛踩、踹老母；林母喊「我沒有拿」求饒，但女兒聽不進去，她因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。

為掩飾犯行，林女向警方謊稱母親是被兩名陌生人攙扶回家，不曉得母親是怎麼受傷的。警察調閱監視器，戳破謊言。

台大醫院的心理鑑定報告指出，林女長期活在雙親和前夫的情緒暴力陰影下，自小母親教她要守規矩、用功讀書，父親個性剛烈，有時會嚴厲斥責。林女在學校時也遭受同學霸凌，到加拿大、美國念書時，也因適應不良而一直轉校。她在美國與交往7、8年的前夫結婚，但她也說前夫情緒控管有問題，害她在精神不濟下出車禍。居美時期，林女曾接受社區心理諮商2年，也曾在2013年前往台北市立聯合醫院陽明院區求診，但因「否認自己有精神病」，不再就醫。

士院認為林女犯案時並未因精神障礙而欠缺辨識能力，應負完全的刑事責任，也不符合「情堪憫恕」條件，判18年徒刑。

檢方和林女皆上訴。林女否認拿武器施暴，稱徒手毆母，並說她和母親也曾互毆，她覺得「應該生病了才會打媽媽」。但檢察官和法官都對林女的辯詞起疑，質疑若只是徒手，林母怎會傷得那麼重？審判長詢問林女「還會想告瓦斯公司嗎？」，她答「不合理的還是會告」。

告代張衞航表示，林女在打完母親後還會去精舍、記得倒垃圾，看到母親沒反應卻還繼續打，冷血至極，甚至還蒙騙警方誤導辦案，沒有「欠缺辨識行為違法」的狀況，一審依「傷害致死」判決，其他家屬無法接受，希望高院改以殺人罪處斷並從重量刑。張說，高院應依刑法規定在刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所監護，以免再犯、危害公安。

林女律師潘韻帆辯護案發時，她處於思覺失調症活躍期，受幻聽干擾，弒母雖逆天倫，但她成長在保守家庭，母親想隱藏女兒有精神疾病而沒讓她就醫，而林明傑教授在心理衡鑑中認為她重新復歸社會的可能性高，希望高院給予自新的機會。潘女說，林女的犯行與沒就醫有關連，她需要的是醫生的專業協助而非量處重刑。

檢察官批評，林姓女子已44歲，應有自主張，她情緒有問題、看不看醫生不能推給母親，而且從沒說過「我很後悔」，應予嚴懲。

林女在最後陳述否認在電話中威脅要殺媽媽，應認為「如果判9年的話可以接受」。高院定9月30日宣判。

林姓女子在母親房間地上撒碎玻璃，再毆死老母，台灣高等法院今辯論終結，她除辯「沒有想殺媽媽」外，也數度請法官「從輕量刑」要求判「9年」。記者王宏舜／攝影
林姓女子在母親房間地上撒碎玻璃，再毆死老母，台灣高等法院今辯論終結，她除辯「沒有想殺媽媽」外，也數度請法官「從輕量刑」要求判「9年」。記者王宏舜／攝影

檢察官

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