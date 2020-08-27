中醫診所勾結保險黃牛 詐領保險理賠、健保費近千萬

高屏地區多家保險公司察覺，有不少投保人在特定中醫診所看診數十次，請領意外傷害保險理賠金，懷疑事有蹊蹺。檢警掌握情資，追查出該中醫診所涉嫌與保險黃牛合作，詐領健保費、保險理賠近千萬元；陳姓中醫師及馮姓、吳姓、楊姓保險黃牛涉偽造文書、詐欺罪嫌，50名投保人共犯詐欺，也脫不了罪，全案移送高雄地檢署偵辦。

保險業者去年底在保險犯罪防制中心系統中，發現有投保人自摔意外，在高雄某中醫診所自費看診多達數十次，事後再請領輕傷高額自費型理賠金；由於類似個案不只1人，且都在該中醫診所看診，直覺有弔詭之處。

檢警據報深入調查，發現馮姓、吳姓、楊姓保險黃牛常在該中醫診所徘徊，聲稱代辦保險，招攬看診民眾投保，還鼓吹投保人「可以來多看幾次診」，再拿就醫紀錄向保險公司申請高額理賠金、各項給付；保險黃牛與投保人談妥，理賠帳戶由保險黃牛保管，理賠金核發後，投保人、黃牛就七、三分帳。

另外，檢警查出，保險黃牛與該中醫診所有勾結，讓陳姓中醫師利用被保險人不實門診紀錄，還說服民眾，可將健保卡「借放」診所內，暗自盜刷多筆門診紀錄，向健保署詐領健保醫療費80餘萬點，至少詐領890萬元健保費。

專案小組查扣現金贓款現金154多萬元、不實診斷證明書1批、帳冊1批、電腦3組、手機5具等證物，並陸續拘提50名投保人到案。據釐清，除了陳姓中醫師詐領890萬多元健保費外，保險黃牛也不法牟利近90萬，造成高屏地區25家保險業者受害。