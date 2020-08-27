轉錯帳號...他將5千「匯給往生者」 追數月討不回上警局告侵占

北市一名男子使用網路銀行線上轉帳功能，但因不小心錯植2個號碼，錯把5000元匯進往生者帳戶，圖為示意圖。圖片來源／ingimage

台北市一名男子在今年6月時使用網路銀行轉帳5000元給家人，但不小心按錯2個號碼，錯把5000元轉給陌生人，詢問銀行後才得知居然是誤轉進一個「往生者」帳戶，對方的家人疑似都在國外而得不到回應。這名男子因歷經開刀手術急需用錢，迫於無奈，只好到警局告這名往生者侵占，希望能取回這筆錢。

根據《東森新聞》報導，這名男子6月時使用網路銀行轉帳給家人，但一時不留神，操作手機時不慎將匯款帳號錯輸2個號碼，就將這筆應匯給家人的5000元匯給了陌生人。這名男子相當著急於是求助銀行，沒想到銀行卻告知他，他匯錯的銀行帳戶持有人已經過世了，銀行已聯繫到其家人，但對方卻只說那個人（受款人）已經走了，一直沒有要處理這件事。

一般而言，帳戶持有人身亡時，銀行會對帳戶做「事故註記」，未來須經「繼承流程」，因此帳戶內的款項就屬於膝下子女所有。由於帳戶持有人已經身亡，但仍得等待其家人同意後，才能處理這筆烏龍款項。

匯錯款項的男子因歷經手術，急需用錢，5000元對他來說是維繫生活的關鍵，因此在迫於無奈的情況下，如今只好到警局控告過世者，希望警方、銀行能幫忙處理，盼能早點取回這筆錢。