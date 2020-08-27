柯文哲被指控「騙子」北檢：葛特曼初稿有確認發言

「屠殺」（The Slaughter）作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子（liar）」。柯不滿名譽受損控告葛特曼、蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝涉公然侮辱罪、違反選罷法，台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴兩人。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，2018年間在台出版美國作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」中文版。9月3日，吳祥輝在「自由時報」刊登廣告，提及「柯文哲確知：所有器官都會來自法輪功、兩岸器官一家親」等文字。

10月2日下午，葛特曼在北市中山區國賓大飯店開國際記者會，有民眾以英文發問：「Do you think Dr.KO is a liar？（你認為柯醫師是騙子嗎？）」葛特曼思考一會後，點頭稱：「Yes！（是）。」

柯文哲不滿被稱為「Liar（騙子）」，10月4日提告葛特曼及吳祥輝涉公然侮辱罪、違反選罷法意圖使不當選。葛特曼表示，希望更多人關心活摘器官的議題才來台灣，而非為台灣選舉，至於稱柯是「（Liar）」，是因為認為他一直對書中很重要一部份說謊。

檢方查出，2008年7月間，葛特曼透過引薦在某處與柯見面以英文對談，但沒錄音而在約隔一年半才憑記憶完成訪談整理。葛特曼是在2013年6月7日把初稿電郵給助理理善，而理善於6月12日電郵柯確認初稿，柯在同日回覆：「The story seems OK.」

書籍出版前，2014年1月9日，理善電郵柯表明預計8月出版，提及內容想具名以提升可信性，而柯則回覆他可以對說話負責，還寄個人照片提供使用。柯在10月28日委請律師發信給葛特曼更正內容，澄清並未提及與大陸官員接觸或買賣器官。

檢方認為，葛特曼在出版前曾透過助理聯繫柯，確認雙方會談內容無異議，其書中第九章關於柯部分為真，進而出版。但柯之後又要求更正，因而認為柯前後態度不一，尚非全然無由。