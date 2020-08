柯文哲被指控「騙子」北檢：葛特曼初稿有確認發言

「屠殺」(The Slaughter)作者伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子(liar)」。柯不滿名譽受損控告葛特曼、蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝涉公然侮辱罪、違反選罷法,台北地檢署今依罪嫌不足,不起訴兩人。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝,2018年間在台出版美國作家伊森.葛特曼(Ethan Gutmann)著作「屠殺」中文版。9月3日,吳祥輝在「自由時報」刊登廣告,提及「柯文哲確知:所有器官都會來自法輪功、兩岸器官一家親」等文字。

10月2日下午,葛特曼在北市中山區國賓大飯店開國際記者會,有民眾以英文發問:「Do you think Dr.KO is a liar?(你認為柯醫師是騙子嗎?)」葛特曼思考一會後,點頭稱:「Yes!(是)。」

柯文哲不滿被稱為「Liar(騙子)」,10月4日提告葛特曼及吳祥輝涉公然侮辱罪、違反選罷法意圖使不當選。葛特曼表示,希望更多人關心活摘器官的議題才來台灣,而非為台灣選舉,至於稱柯是「(Liar)」,是因為認為他一直對書中很重要一部份說謊。

檢方查出,2008年7月間,葛特曼透過引薦在某處與柯見面以英文對談,但沒錄音而在約隔一年半才憑記憶完成訪談整理。葛特曼是在2013年6月7日把初稿電郵給助理理善,而理善於6月12日電郵柯確認初稿,柯在同日回覆:「The story seems OK.」

書籍出版前,2014年1月9日,理善電郵柯表明預計8月出版,提及內容想具名以提升可信性,而柯則回覆他可以對說話負責,還寄個人照片提供使用。柯在10月28日委請律師發信給葛特曼更正內容,澄清並未提及與大陸官員接觸或買賣器官。

檢方認為,葛特曼在出版前曾透過助理聯繫柯,確認雙方會談內容無異議,其書中第九章關於柯部分為真,進而出版。但柯之後又要求更正,因而認為柯前後態度不一,尚非全然無由。