暴打、關狗籠虐死1歲半女童 她還提議分屍判無期定讞

台南市女子薛彗昀謊稱未成年表妹生的1歲半女童被「嬰靈附身」，夥同表妹、丈夫何耿賢和友人李嘉偉暴打凌虐，每天只餵女童喝一瓶奶，還和狗一起關進狗籠，見女童奄奄一息仍到KTV歡唱。一、二審均依成年人對兒童犯殺人罪判薛彗昀、李嘉偉無期徒刑、何耿賢18年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，薛彗昀去年初自稱有靈異體質，看到女童被嬰靈附身，謊稱不能讓女童晚上睡覺、每天只能吃一次，否則嬰靈會更加壯大，危害他人；薛彗昀等4人輪流見女童出現睡意，就毆打僅包尿布的女童全身，每天僅餵女童喝一次奶。

薛彗昀在臉書群組謊稱有人因嬰靈作祟而發生車禍，要求表妹、何耿賢、李嘉偉讓女童全天不要睡覺、要哭不能斷，最後更要求不能讓女童吃東西，4人長期暴打凌虐女童，還曾將女童和狗一同關在狗籠中。

女童不堪凌虐奄奄一息，薛彗昀等4人視若無睹，仍按照計畫到KTV歡唱，直到見女童死亡，4人先討論如何處理屍體，但未有共識，才決定先送醫院救救看，但女童仍不治身亡。

台南地院一審認為，薛彗昀在網路上化名扮演多重角色，煽動唆使表妹、丈夫及友人施虐，惡性最為重大，李嘉偉虐打女童最為凶殘，判薛彗昀、李嘉偉2人無期徒刑、褫奪公權終身；何耿賢參與程度較低，判18年徒刑。

台南高分院二審指出，薛彗昀虛構嬰靈說，操弄表妹、丈夫及友人施虐，而其他人卻也荒誕地依指示凌虐女童，手段殘忍，視弱小生命如無物；薛彗昀發現女童死亡後還提議分屍，甚至在群組中提議不要救，毫無悔意。

二審合議庭認為，薛彗昀雖患有思覺失調性人格障礙症，但經鑑定不影響辨識行為違法能力，認她是虐童案主導者，惡性嚴重，原審量處無期徒刑應屬適當，仍判薛彗昀無期徒刑，李嘉偉無期徒刑、何耿賢18年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。