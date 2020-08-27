更生人種樹番茄因疫情受創 南投更保購買產品助度難關

浪子回頭金不換！水里鄉莊姓果農曾因犯罪服刑，104年假釋出獄後悔改，在水里鄉山區種植「樹番茄」並陪伴父母度過晚年，他去年向台灣更生保護會申請圓夢創業貸款54萬元到大陸開設分公司，不料因為新冠肺炎疫情，大陸投資血本無歸，銷售額也大幅下滑，南投更生分會同意降低還款，也購買他的樹番茄致贈更生家庭，希望幫助他度過難關。

法務部保護司長黃玉垣、台中高分檢檢察長謝榮盛、南投地檢署檢察長張曉雯，和南投更生分會主委向恒達，共同訪視更生圓夢創業貸款人莊先生，了解他目前狀況。

莊姓農民說，在獄中最想念年邁雙親，出獄後想陪伴父母度過晚年生活。因父母年紀大無法種植樹，他假釋出獄後，毅然選擇回家繼承父業管理「樹番茄」園，並自創品牌，承租店面販賣樹番茄鮮果、果汁及相關加工產品，目前除在水里鄉車埕村有門市外，也在百貨、量販、連鎖超市上架販售。

為擴大營業規模，去年他向台灣更生保護會申請圓夢創業貸款挹注資金，核准貸款54萬元，去年11月間他前往大陸地區考察，12月設立據點開設分公司拓展銷售。不料今年年初爆發新型冠狀病毒疫情，無法再前往中國大陸，導致該地區業務停滯，不僅投資血本無歸，產品的銷售額也受到疫情影響而大幅下滑，因此請求更生保護會協助。

南投更保召開紓困會議，對於莊先生因疫情導致收益銳減的困境，同意降低每月還款金額，更以實際行動支持，於辦理相關關懷活動時，購買莊先生的產品致贈更生家庭，以稍解莊姓農民的業務困境。

他創業的過程雖然遭遇波折，不過為了不讓家人擔心，反而越挫愈勇，不斷用心思考並改進經營模式，今年5月開始轉型，除原營業項目外，更加賣簡餐、飲料，也開設實體店面經營「春霖山園優活餐食所」，於6月試營運，7月正式開賣，以嶄新的面貌衝高業績，營業狀況逐漸平穩。除了父母親不時到店裡關心外，孩子也會回來幫忙，全家人齊心讓他更加積極向上的決心和努力。

莊姓農民說，大家的鼓勵讓他深受感動，今後會更加努力工作，目前營業缺少人手，願意給更生人工作機會外，並願意現身說法，以過來人身分教導更生人充實自己，幫助更多更生人迎向新生活。