快訊

我不想死的吶喊：退出女權公約？土耳其開倒車的「殺女」恐懼

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

更生人種樹番茄因疫情受創 南投更保購買產品助度難關

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投地檢署檢察長張曉雯（右三）等人探望莊姓果農，鼓勵他繼續努力，成為更生人的模範。圖／南投地檢署提供
南投地檢署檢察長張曉雯（右三）等人探望莊姓果農，鼓勵他繼續努力，成為更生人的模範。圖／南投地檢署提供

浪子回頭金不換！水里鄉莊姓果農曾因犯罪服刑，104年假釋出獄後悔改，在水里鄉山區種植「樹番茄」並陪伴父母度過晚年，他去年向台灣更生保護會申請圓夢創業貸款54萬元到大陸開設分公司，不料因為新冠肺炎疫情，大陸投資血本無歸，銷售額也大幅下滑，南投更生分會同意降低還款，也購買他的樹番茄致贈更生家庭，希望幫助他度過難關。

法務部保護司長黃玉垣、台中高分檢檢察長謝榮盛、南投地檢署檢察長張曉雯，和南投更生分會主委向恒達，共同訪視更生圓夢創業貸款人莊先生，了解他目前狀況。

莊姓農民說，在獄中最想念年邁雙親，出獄後想陪伴父母度過晚年生活。因父母年紀大無法種植樹，他假釋出獄後，毅然選擇回家繼承父業管理「樹番茄」園，並自創品牌，承租店面販賣樹番茄鮮果、果汁及相關加工產品，目前除在水里鄉車埕村有門市外，也在百貨、量販、連鎖超市上架販售。

為擴大營業規模，去年他向台灣更生保護會申請圓夢創業貸款挹注資金，核准貸款54萬元，去年11月間他前往大陸地區考察，12月設立據點開設分公司拓展銷售。不料今年年初爆發新型冠狀病毒疫情，無法再前往中國大陸，導致該地區業務停滯，不僅投資血本無歸，產品的銷售額也受到疫情影響而大幅下滑，因此請求更生保護會協助。

南投更保召開紓困會議，對於莊先生因疫情導致收益銳減的困境，同意降低每月還款金額，更以實際行動支持，於辦理相關關懷活動時，購買莊先生的產品致贈更生家庭，以稍解莊姓農民的業務困境。

他創業的過程雖然遭遇波折，不過為了不讓家人擔心，反而越挫愈勇，不斷用心思考並改進經營模式，今年5月開始轉型，除原營業項目外，更加賣簡餐、飲料，也開設實體店面經營「春霖山園優活餐食所」，於6月試營運，7月正式開賣，以嶄新的面貌衝高業績，營業狀況逐漸平穩。除了父母親不時到店裡關心外，孩子也會回來幫忙，全家人齊心讓他更加積極向上的決心和努力。

莊姓農民說，大家的鼓勵讓他深受感動，今後會更加努力工作，目前營業缺少人手，願意給更生人工作機會外，並願意現身說法，以過來人身分教導更生人充實自己，幫助更多更生人迎向新生活。

疫情 創業 農民

延伸閱讀

台中購物節衝70億 南投刮刮樂中獎率5成

南投再砸千萬 43處公廁改造

影／毒犯剛交保就持槍擄人 南投釣魚自投羅網被逮

南投拚觀光商機 消費送刮刮樂中獎率高達5成

相關新聞

台中每戶平均收入129.8萬 市民：是夢吧

台中市政府主計處公布2019年全市家庭收支調查等數據，平均每戶所得收入129.8萬元，六都中排第四，自用住宅平均建坪51...

更生人種樹番茄因疫情受創 南投更保購買產品助度難關

浪子回頭金不換！水里鄉莊姓果農曾因犯罪服刑，104年假釋出獄後悔改，在水里鄉山區種植「樹番茄」並陪伴父母度過晚年，他去年...

弘光生自製發酵種 勇奪易牙節老麵種麵包競賽3金

弘光科技大學食品科技系江進寬、黃詠燦及餐旅管理系王淳威三位學生，參加高雄易牙美食節第23屆全國美食文化大展，在老麵種麵包...

影／中市路口大執法 交通安全大升級

路口的車輛及行人時常因搶快或未互相禮讓造成事故發生，而行人是所有用路人中最弱勢的族群，一旦發生事故往往造成嚴重的傷亡。為...

台中避免城鄉差距 公設專案通盤檢討

台中市公辦市地重劃除了昨天動工的15期（大里），另外13期（大慶）與14期（北屯）公告、配地中，成為未來發展亮點；但重劃...

墓園變公園 烏日稻田森林公園動工

台中市政府「美樂地計畫─公墓轉型綠美化」政策，烏日區原第四公墓昨天動工闢建為東園稻田森林公園，投注經費2654萬元，預計...

拚家戶所得 藍寄望台商回流 綠指貧富拉近

台中是全台人口數第二大的都會，但平均每戶所得收入只排六都第四，地方寄望最近台商大廠回流，有助拉抬本地產業發展。藍營議員肯...

全國首例！大里都計跨區重劃 台中15期動工

台中市大里區「公一」預定地畫設40多年仍無法開發，市府透過跨區重劃，推動15期市地重劃昨動工，包括整地、路燈等基礎設施預...

彰化推「公益換租」 3老宅打頭陣

彰化老房特別多，文化局推動「老屋再利用」，鎖定鹿港老屋規畫為青年創意基地；第一期包括長源醫院、摸乳巷黃宅、金盛巷施宅3處...

台中購物節衝70億 南投刮刮樂中獎率5成

後疫情時代搶觀光商機，台中購物節7月1日開跑至今接近尾聲，累計超過981萬張登錄發票與收據，金額逼近70億大關，較去年成...

南投再砸千萬 43處公廁改造

公廁往往給人臭又髒印象，南投縣環保局最近獲中央補助1200萬元，改善包括魚池鄉、竹山鎮零售市場、埔里鎮公園共43處公廁，...

創林務局紀錄 南投林管處連13年奪優良農建工程獎

行政院農業委員會「108年優良農業建設工程獎」頒獎典禮今登場，林務局南投林區管理處以「北港溪集水區第5期國有林地整治工程...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。