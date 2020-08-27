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醫官被爆「處處有炮友」反擊 碩士女老師誹謗判刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓女老師爆料鄭姓醫官與她未婚生子、坐月子時把她當洩慾工具，還常在網路約炮，鄭反擊自訴陳女加重誹謗；台北地院審理，陳女稱鄭的行為可受公評，不過，法官認為，鄭不是政治人物、藝人，爆料非關公益，判她拘役50日， 得易科罰金5萬元。可上訴。

鄭自訴指出，陳女2018年9月6日委任律師開記者會，向多家媒體散布不實言論，第二天參加談話性電視節目，指他在陳女坐月子時要求解決性需求、玩弄陳女的感情與身體，此外，陳女還說他的性伴侶眾多，常利用網路約炮，處處有炮友，毀損他的名譽。

陳女辯稱，鄭是知名醫生，且肩負軍職，鄭早年讀書時的學費有國家授與的優惠，因此，她的指控與公共利益有關，否認犯加重誹謗罪。

法官認為，陳女雖辯稱所傳述是親身經歷，並無虛構，不過，已貶損鄭的社會評價；「約炮」一詞指的是隨機邀約不認識的人發生性行為，但陳女卻未提出證據使人相信她的爆料為真。

判決書指出，鄭是醫官，但與自願進入公眾領域的政治人物、藝人不同，他不是公眾人物，陳女指稱的事僅涉及個人情感，是私德事項，私領域的行為縱有違反道德，也未影響鄭對於醫療行為的執行及病人權益的維護，與公共利益無涉。

判決說，陳姓女老師與鄭姓醫官因有感情及非婚生子女認領的糾葛，明知透過媒體發表言論效果無遠弗屆，卻召開記者會公開發表貶損鄭名譽的談話，迄未與鄭和解，考量她有碩士學歷等，依2個加重誹謗罪判刑，訂應執行刑拘役50日。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

坐月子 記者會

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