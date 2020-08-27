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嘉縣前議員涉以人頭詐領助理費高達300萬 20萬交保

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏被檢舉以人頭虛報薪資方式，利用胞弟汪之龍，妻子鄭玲玲胞妹鄭芳芳（已故）當人頭助理，詐領縣議員助理費達300餘萬元，廉政署接獲檢舉，昨天持搜索汪志敏住處3處，嘉義地檢署訊後依貪汙治罪條例等罪嫌，命汪志敏、鄭玲玲以20萬元交保，汪之龍請回。

檢廉調查，汪志敏是嘉義縣議會第16屆、第17屆議員，與妻子鄭玲玲分別向鄭芳芳、汪之龍遊說充當人頭助理，詐領助理費等費用，兩人應允後，鄭自民國98年7月起至101年6月31日止，汪則自101年7月起至103年12月31日止，分別擔任汪志敏的人頭助理。

汪志敏製作不實聘書等文件，檢附兩人人頭帳戶存摺影本等相關資料，送交嘉義縣議會申請公費助理補助款，使不知情且不具實質審查權的嘉義縣議會承辦人，依汪志敏提供不實申請資料，登載於職務上掌管嘉義縣議會補助議員僱用助理人員經費印領清冊等文書，按月撥付公費助理薪資、春節慰勞金等款項至兩人人頭帳戶內，共計300萬餘元。

檢方認為，汪等人行為足生損害嘉義縣議會對公費助理補助款管理正確性，鄭玲玲再不定期前往銀行，持用兩人人頭帳戶存摺及印鑑提領現金，挪為個人私用。

檢察官陳睿明、蔡佰達、范家振訊問被告汪等7人後，認汪志敏、鄭玲玲涉貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實等罪嫌、汪之龍涉犯刑法第214條之使公務員登載不實罪嫌，渠等犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，被告汪志敏、鄭玲玲各以20萬元具保，汪之龍請回。

今年52歲的汪志敏為鄒族人，曾任教師，30歲投身政治，擔任過鄉民代表、嘉義縣議員，經台南市前市長賴清德延攬擔任入市府團隊任政務官5年，黃偉哲上任後也繼續留任，去年10月因大病一場決定辭職，返鄉決定回饋族人，籌組嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社。

嘉義縣前議員汪志敏涉嫌以人頭助理詐領助理費。本報資料照片
嘉義縣前議員汪志敏涉嫌以人頭助理詐領助理費。本報資料照片

嘉義 公務員 薪資 貪汙

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