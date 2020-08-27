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男疑酒駕遭警盤查 竟動手並辱罵員警遭判4個月

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東市一名施姓男子去年10月，於迪化一街與洛陽街路口遭民眾檢舉疑似酒駕，警方獲報到場，竟對警方破口大罵，甚至出手推擠員警，隨後遭逮，並依妨害公務處施男期徒刑4個月。對此，施男不服判決提起上訴，於本月21日遭屏東地方法院駁回，且不得再提上訴。

根據判決指出，施男去年10月20日晚上10時許，於屏東市迪化一街與洛陽街路口遭民眾檢舉疑似酒駕。警方獲報到場，施竟然朝員警破口大罵「林北就專門對付你們這種垃圾警察」、「閃邊去給人家幹啦」等語，甚至出手推擠員警，隨後遭員警逮捕。

警詢及偵訊中期間，施男對於犯行皆坦承不諱，由檢方向屏東地檢署以簡易判決處刑。並於今年5月6日，由屏東地方法院判施男因妨害公務罪，處有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決出爐當天，施男不服判決提起上訴，經屏東地方法院審理，於8月21 日將該上訴駁回，並維持原判決，且不得上訴。

屏東市一名施姓男子去年10月疑酒駕遭警盤查，竟動手推擠並辱罵員警，遭屏東地方法院判4個月。記者陳弘逸／攝影
屏東市一名施姓男子去年10月疑酒駕遭警盤查，竟動手推擠並辱罵員警，遭屏東地方法院判4個月。記者陳弘逸／攝影

屏東 妨害公務 酒駕

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