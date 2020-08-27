躲太陽！汽機車違規臨停 新北7月超過4萬件

新北市交通事件裁決處統計，新北7月汽機車違規臨時停車件數高達4萬3074件，處長李忠台說，不少機車騎士遇到紅燈會停在路邊陰涼處，還有汽車會停在道路中間陰影處躲避陽光，這都違反規定可處600元罰鍰。

蕭姓駕駛人日前新北市板橋區大觀路上的行人穿越道臨時停車，卻遭其他民眾檢舉而被警方開單，蕭姓駕駛指出，他只是臨停上下車，且停車未超過3分鐘，因此提起行政訴訟。不過地院一審認為違停明確判決敗訴，蕭上訴也遭高等法院駁回。