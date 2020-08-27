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躲太陽！汽機車違規臨停 新北7月超過4萬件
新北市交通事件裁決處統計，新北7月汽機車違規臨時停車件數高達4萬3074件，處長李忠台說，不少機車騎士遇到紅燈會停在路邊陰涼處，還有汽車會停在道路中間陰影處躲避陽光，這都違反規定可處600元罰鍰。
蕭姓駕駛人日前新北市板橋區大觀路上的行人穿越道臨時停車，卻遭其他民眾檢舉而被警方開單，蕭姓駕駛指出，他只是臨停上下車，且停車未超過3分鐘，因此提起行政訴訟。不過地院一審認為違停明確判決敗訴，蕭上訴也遭高等法院駁回。
李忠台表示，道路交通安全規則第111條規定，行人穿越道不得臨時停車，但夏季天氣炎熱，等待紅綠燈時，有不少汽、機車駕駛都把車輛臨停在陰影處躲避陽光，但都違反臨停規定，依交通管理處罰條例第55條開罰600元。
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