聽新聞
test
0:00 / 0:00
200萬現金丟派出所找碴 台南檢舉名人挨罰4000元
台南市李姓男子因不滿6月中旬到永康警分局鹽行派出所報案，與所內員警發生爭執，同月25日他到派出所找碴，在值班台丟下7張所有權狀，4天後又到派出所值班台丟下200萬元，意圖滋擾派出所公共場所作業，令警方不勝其擾，被依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭認他藉端滋擾公共場所，處罰鍰4000元，可上訴。
李是地方知名人物之一，經常想出各種創意方法，甚至撿到衛生紙，也要求警方查辦，員警對他都非常頭痛。這次又出新招，在值班台丟所有權狀及200萬元現金，還指名曾與其發生爭執員警處理。
據調查，李6月29日上午至銀行提領200萬現金 ，中午到鹽行派出所值班台丟棄，並指名給該員警叫他處理銷毀或剪掉，值班員警立即制止，請他把錢拿走，李不為所動，「你們若不要，可以丟掉」，旋即轉身離去。最後，鹽行派出所連同現金，隨案移送分局偵辦。
新市簡易庭認他依社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰論處，並審酌李年紀、違反行為的動機、目的，與破壞社會秩序的程度、情節等一切情狀，裁罰4000元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言