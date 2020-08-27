200萬現金丟派出所找碴 台南檢舉名人挨罰4000元

台南市李姓男子因不滿6月中旬到永康警分局鹽行派出所報案，與所內員警發生爭執，同月25日他到派出所找碴，在值班台丟下7張所有權狀，4天後又到派出所值班台丟下200萬元，意圖滋擾派出所公共場所作業，令警方不勝其擾，被依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭認他藉端滋擾公共場所，處罰鍰4000元，可上訴。

李是地方知名人物之一，經常想出各種創意方法，甚至撿到衛生紙，也要求警方查辦，員警對他都非常頭痛。這次又出新招，在值班台丟所有權狀及200萬元現金，還指名曾與其發生爭執員警處理。

據調查，李6月29日上午至銀行提領200萬現金 ，中午到鹽行派出所值班台丟棄，並指名給該員警叫他處理銷毀或剪掉，值班員警立即制止，請他把錢拿走，李不為所動，「你們若不要，可以丟掉」，旋即轉身離去。最後，鹽行派出所連同現金，隨案移送分局偵辦。