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器官移植風波 葛特曼指控柯文哲「騙子」獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇張宏業/台北即時報導

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子（liar）」。柯不滿名譽受損控告葛特曼、作家吳祥輝涉誹謗罪及違反選罷法意圖使人不當選，台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴葛特曼。

作家吳祥輝出版美國作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter），提及柯文哲曾帶病人到中國大陸進行器官移植，並確知所有器官都會來自法輪功。

前年10月2日下午，他在國賓大飯店開記者會，有民眾以英文發問：「Do you think Dr.KO is a liar？」（你認為柯醫師是騙子嗎？）葛特曼思考一會後，點頭稱「Yes」（是）。

葛特曼還指柯文哲因到中國大陸推廣葉克膜技術而助長法輪功學員器官活摘的可能。柯文哲不滿被稱為「Liar（騙子）」，10月4日提告葛特曼等人涉嫌妨害名譽等罪。

前年10月5日，主任檢察官張書華首次以被告、證人身分傳訊葛特曼到庭，葛特曼結束8小時庭訊後獲請回，已出境。由於案件社會矚目，今年7月9日上午10點在前特偵組舊址的北檢第五辦公室，首度以告訴人身分傳訊柯文哲。

柯文哲搭車進入五辦，搖下車窗面對媒體詢問：「是否直球對決（葛特曼）？」他笑著回答：「當然！」他庭訊後發聲明強調，「這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。」

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）。圖／報系資料照
《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）。圖／報系資料照
台北市長柯文哲。圖／報系資料照
台北市長柯文哲。圖／報系資料照

葛特曼 柯文哲 器官

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