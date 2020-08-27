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騎機車講手機罰1千 他僅單手騎車竟罰1萬2 法官判撤銷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子單手騎機車，被人拍下21秒畫面提出檢舉，收到1萬2千元危險駕駛罰單。林男不服，指因想拉肚子才用手暫壓腹部；當時女友坐在身後，又怎會危險駕駛？法官認為，騎機車講手機罰1千、吸菸罰6百，單純單手騎車，且未有重心不穩跡象，監理單位不應依「其他危險方式駕車」重罰，判決撤銷罰單。

對於單手騎機車安全問題，基隆市警局交通隊副隊長吳誌權說，騎士騎車途中可能會因處理某些狀況，出現單手騎車行為。是否舉發違規，要看單手行車時的行車狀況，若達一般民眾普遍認知的「危險駕駛」，如蛇行等就開單，如果沒有，就不會舉發。

判決指出，林男去年8月14日下午約5點，從瑞芳騎機車前往九份上山途中，被人以行車紀錄器拍下單手騎機車行為，並向警方提出檢舉。

新北市瑞芳警分局查證屬實，去年9月11日依道路交通管理處罰條例，逕行舉發林男危險駕車。公路總局台北市區監理所復查屬實，裁罰林男1萬2000元，吊扣牌照3個月。

林男不服，去年12月9日提起行政訴訟，指被人檢舉單手騎車當下，因腸胃不適想拉肚子，才以一手暫壓腹部。當時減慢車速在時速30公里左右，未隨意變換車道，並相當注意路況及往來車輛，未造成其他用路人之危險。

林男說，當時的女朋友、現在的妻子就坐在後座，他自當小心行駛，不可能有危險駕駛行為。監理單位僅以5張照片，就認定他危險駕駛，令人難以信服，聲明撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，林男在道路持續單手騎車，經人現場目睹，並拍下21秒動態影像向警方檢舉，經審視違規影像確認屬實，裁處並無違誤，聲明駁回告訴。

法官當庭勘驗違規採證影像，看到林男騎機車搭載1名女子，沿右側道路邊線向前行駛，左手垂放身體左側達20秒。途中林騎車上橋後有將機車靠右行為，但原因是為了上橋曾偏左，上橋後為靠邊行駛才偏右，尚未見有因單手騎車顯現重心不穩跡象。

法官認為，林男在遭檢舉錄影階段確有單手騎機車，但尚能保持正常車速，且未因此重心失衡，也未失去對機車操控能力，對交通安全秩序危害程度未達蛇行、高速超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等程度。

法官說，單手騎機車可能造成駕車穩定度、臨時反應靈敏度不及雙手騎車，蘊含容易失去平衡而傾倒或歪斜，或遇突發狀況難以順利駕馭而肇事等風險。但依合憲性解釋原則，不應逕以「危險方式駕車」裁處，使其裁罰重度遠遠超過手持使用行動電話或點燃香菸、吸食香菸騎車行為，判決撤銷原處分。全案可上訴。

林姓男子單手騎機車，收到1萬2千元危險駕駛罰單。法官認為，騎機車講手機罰1千、吸菸罰6百，單純單手騎車不應依「其他危險方式駕車」重罰，判決撤銷罰單。記者邱瑞杰／攝影
林姓男子單手騎機車，收到1萬2千元危險駕駛罰單。法官認為，騎機車講手機罰1千、吸菸罰6百，單純單手騎車不應依「其他危險方式駕車」重罰，判決撤銷罰單。記者邱瑞杰／攝影

瑞芳 罰單

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