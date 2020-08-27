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前警官勒殺分手女友時 懸崖勒馬中止殺意獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

前陳姓警官因不滿前同居女友黃女拒絕與他復合，並另結新歡，4月間侵入黃女住處，先以童軍繩勒頸，再以棉被悶鼻，因不捨黃女中止殺意，供稱「那時候看到她漸漸甦醒的時候，我心裡就開始有惻隱之心了，就不想再繼續了」，犯後獲黃女原諒，台中地院法官以他中止殺人犯行，及有憫恕之處減刑2次，依殺人未遂罪將他判刑2年，緩刑5年。

畢業於警察大學的陳男（38歲），在警界服務13年，3年前自願離職。在檢察官偵訊時，供稱「自始自終沒有想要殺死黃女之意，因為畢竟以前情分還在，我有恨，但不代表我堅決要殺害黃女，我本來己意中止要離開的」。

法官訊問「你何時才放棄以棉被按住黃女口鼻繼續要悶死她的想法？ 」，陳供稱「我那時候看到她漸漸甦醒的時候，我心裡就開始有惻隱之心了，就不想再繼續了，就想趕快結束趕快離開」、「我是確認她還有意識，我就不想要再傷害她了，就想主動離開了」。

合議庭審酌，陳男因良心未泯不捨黃女，頓時放棄殺人犯行，犯後坦承犯行，與被害人達成和解，獲被害人原諒，同意給予緩刑，法官認陳男中止殺人犯行，且有憫恕之處，因此分別予以減刑，遂宣告緩刑5年。

判決書指出，陳男與黃女原為同居男女朋友，2人今年2月初分手，他對於黃女拒絕復合，迅速另結新歡，心生不滿，3月15日傳送隨機殺人案新聞、生魚片刀照片及「我買的這把，看樣子應該也能一刀斃命」、「無聊算了一下，連妳在內，我這1生談過13次戀愛了，沒有1個像妳一樣能夠讓我這麼恨、這麼怒，讓我萌生殺意的…」等訊息恐嚇黃女。

陳男既對黃女起殺心，即上網搜尋相關殺人犯罪手法，記載在他的藍色筆記本內，並於3月20日童軍繩、膠帶、火種、木炭及鐵夾等，計畫預計將黃女殺害後再自縊，並預先製作遺書。

4月17日上午，陳男自南港搭乘高鐵抵達台中，侵入黃女的住處，同日下午黃女返家，驚見埋伏在4樓轉角處的陳男，陳持童軍繩勒住黃女脖子，以手摀住她的口鼻，致黃女昏厥後，將黃女自4樓內拖行至2樓房間，見她一度醒來開始掙扎，又以棉被壓住她的頭、臉及口鼻，致黃女再度昏厥。

陳男因不捨黃女頓生惻隱之心，立即鬆開壓住黃女口鼻的棉被，出於己意而中止其殺人行為。其見黃漸漸甦醒，即自2樓下樓，打算從1樓大門離開，經鄰居聽到黃女的尖叫聲，報警逮獲陳嫌。

前陳姓警官前黃姓女友另結新歡，以童軍繩勒頸，再以棉被悶鼻，因不捨黃女中止殺意，犯後獲黃女原諒，法官以他中止殺人犯行，認有憫恕之處減刑，依殺人未遂罪將他判刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照
前陳姓警官前黃姓女友另結新歡，以童軍繩勒頸，再以棉被悶鼻，因不捨黃女中止殺意，犯後獲黃女原諒，法官以他中止殺人犯行，認有憫恕之處減刑，依殺人未遂罪將他判刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照

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