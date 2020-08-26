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四連霸綠議員揹10年刑又被起訴 大聲喊冤：會上訴
民進黨籍新北市議員陳科名涉嫌利用處理工廠違建占用國有土地案件，2度向業者索賄，今依違反貪汙治罪條例起訴。但他今年4月就已涉犯另件貪汙案，被判刑10年8月，官司仍在上訴中。本報記者今致電陳科名，他得知又被起訴時大聲喊冤，並表示會再上訴。
陳科名在新北市升格前就是台北縣議員，升格後也連任3屆市議員，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項，去年3月爆出收取建商賄賂施壓公部門情事，該案今年4月宣判，其涉犯貪汙治罪條例被判刑10年8月，官司仍在上訴中。
但陳科名除了收取建商賄賂，替建商向公部門施壓、催促建照審核，2017年、2018年又兩度向一名許姓工廠業者索賄，不法所得共50萬元，並替他向新北市政府拆除大隊施壓，新北地檢署今依「違反貪污治罪條例」起訴。
對此陳科名表示，相關案件都是過去的事情，非三言兩語可完整說明，他也直呼自己是冤枉的，已準備上訴。
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