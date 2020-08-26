成醫開刀房喋血案 體循師林光宇判賠150萬元

成大醫院體循師林光宇前年9月間，被控涉嫌在開刀房刺殺護理師陳彩鳳，陳女幸經急救倖免於難，並向林求償391萬多元，台南地院民事庭今天下午5時宣判，判林應賠償醫藥費、看護費、精神賠償費等共計150多萬元，可上訴。林光宇認判賠金額過高，會再與律師討論是否上訴。

成大醫院體循師林光宇前年9月間，被控涉嫌在開刀房刺殺護理師陳彩鳳，一審台南地院認林沒有殺人犯意，改以妨害醫事人員執行醫療業務罪，處1年徒刑，上訴二審，二審台南高分院認他主張職場霸凌屬個人臆測而查無實據，改以殺人未遂論罪，改判2年10月徒刑。