「騙扁小子」黃琪詐1億多想以100萬交保 法官裁定羈押

黃琪先前開庭時蒙頭蓋臉坐輪椅出庭。圖／報系資料照片

曾騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，假冒台大前校長楊泮池、香港首富李嘉誠秘書、投資界聞人宋學仁、藝人張清芳等人，涉一連串犯罪詐財1.26億元，黃琪偵查中被羈押禁見，今天移審台北地院，黃琪作無罪答辯，法官審理，裁定黃羈押，但不禁見。

羈押庭中，檢察官論告指出，黃琪的說詞避重就輕，對於關鍵問題例如假冒名人身分、男扮女裝假冒國泰千金部分，絕口不提，所提出的證據資料也多為來源不明的影本，不具證據能力。

檢方說，詐欺案被害人指證歷歷，又有刪除與案件相關對話之紀錄，且黃琪利用一名劉姓婦人不願曝光之心理，於羈押期間利用法律手段向劉婦施壓，又有串供、滅證、逃亡之虞且犯嫌重大，建請法官繼續羈押他。

法官裁定指出，黃琪稱可以一、二百萬元交保金替代羈押處分，但他犯罪所得上億元，有面臨刑事沒收的問題，黃所犯數罪如經判決確定，重刑可期；黃琪有逃亡、滯外不歸的高度可能，且黃琪冒名名人詐騙，已成固定模式，為確保日後審判、執行程序進行，裁定黃琪羈押，但解除禁見。