假冒名人涉詐逾億 北院裁定黃琪繼續羈押
本名黃照岡的黃琪涉嫌假冒藝人張清芳、國泰千金等人名義，安排友人至台大就醫，另詐財逾億元、詐欺口罩未遂，被北檢起訴，今天移審法院。台北地院晚間裁定黃琪繼續羈押。
黃琪涉嫌自民國106年9月至109年4月間，涉嫌假冒藝人張清芳及前夫宋學仁、台大校長助理、國泰千金蔡佳玲等人名義犯下詐欺、偽造文書等案，今年初還佯稱李嘉誠秘書，涉嫌向中衛公司詐騙口罩未遂。
台北地檢署昨天依詐欺、偽造文書、洗錢、頂替、違反公司法、商業會計法等罪起訴黃琪。檢方指出，黃琪犯後態度不佳，顯見毫無向善可能，建請法院繼續羈押，並予以重懲，從重量刑。
黃琪今年4月間被檢方聲請羈押禁見獲准，案件今天移審台北地方法院。北院下午召開移審庭。
黃琪庭訊時未爭執檢方起訴的客觀事實，但表示他為男友母親尋求醫療協助，並未替自己謀利；他向中衛公司訂購口罩，多次詢問付款方式，沒有詐欺意圖。至於電子郵件用化名寄信是否構成犯罪，交由法院判斷。
黃琪越說越激動，提到「或許我活著對大家來說，就是一種罪過」，還說有人認為他裝病，但他近年飽受身心傷害，並強調自己絕對沒想要逃避審判。北院審理後，晚間裁定羈押。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言