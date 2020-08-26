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假冒名人涉詐逾億 北院裁定黃琪繼續羈押

中央社 / 台北26日電

本名黃照岡的黃琪涉嫌假冒藝人張清芳、國泰千金等人名義，安排友人至台大就醫，另詐財逾億元、詐欺口罩未遂，被北檢起訴，今天移審法院。台北地院晚間裁定黃琪繼續羈押。

黃琪涉嫌自民國106年9月至109年4月間，涉嫌假冒藝人張清芳及前夫宋學仁、台大校長助理、國泰千金蔡佳玲等人名義犯下詐欺、偽造文書等案，今年初還佯稱李嘉誠秘書，涉嫌向中衛公司詐騙口罩未遂。

台北地檢署昨天依詐欺、偽造文書、洗錢、頂替、違反公司法、商業會計法等罪起訴黃琪。檢方指出，黃琪犯後態度不佳，顯見毫無向善可能，建請法院繼續羈押，並予以重懲，從重量刑。

黃琪今年4月間被檢方聲請羈押禁見獲准，案件今天移審台北地方法院。北院下午召開移審庭。

黃琪庭訊時未爭執檢方起訴的客觀事實，但表示他為男友母親尋求醫療協助，並未替自己謀利；他向中衛公司訂購口罩，多次詢問付款方式，沒有詐欺意圖。至於電子郵件用化名寄信是否構成犯罪，交由法院判斷。

黃琪越說越激動，提到「或許我活著對大家來說，就是一種罪過」，還說有人認為他裝病，但他近年飽受身心傷害，並強調自己絕對沒想要逃避審判。北院審理後，晚間裁定羈押。

詐欺 口罩 台大

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