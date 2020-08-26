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假賭博網站真詐欺 9人詐騙432萬元被提公訴

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮地檢署查獲以黃嫌、林嫌及鄭嫌為首的詐欺集團，先設置可用程式控制輸贏的賭博網站，再以高獲利為餌，詐騙民眾投注，並開設第四方支付公司，直接收取被害人款項，從中約獲利432萬餘元。經檢察官深入偵辦後，以被告黃嫌等9人均涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制條例及詐欺罪嫌提起公訴。

地檢署指出，被告黃嫌等自2019年5月起，以花蓮縣內多處民宿及透天厝作為詐欺機房據點，在網路上蒐集帥哥、美女照片，創設假帳號，再於臉書、Instagram等社交網站張貼大把現金及名車照片炫富，物色被害人。並假裝與被害人戀愛交往，再邀約被害人到芬蘭看極光、到馬爾地夫享受兩人世界，藉機招攬被害人加入賭博網站，稱可跟隨專業老師投注獲利。

但事實上，黃姓主嫌事先找來電腦工程師設立賭博網站，以程式控制賭局輸贏結果，並開設第四方支付公司，對接賭博網站虛擬銀行帳號、超商代碼繳費及信用卡付費方式，直接收取被害人遭詐欺款項，被害人為數眾多，詐欺犯罪所得達新台幣432萬餘元。

檢察官獲報後，指揮花蓮縣警察局刑警大隊、內政部警政署刑事警察局追查數月，循線破獲詐欺機房地點，查扣電腦主機、電腦螢幕、手機及監視器等物，抽絲剝繭，持續向上追查該詐欺組織背後的經營者，於去年12月間起陸續拘提詐欺機房主嫌及成員共9人，均向法院聲請羈押禁見獲准，並以觸犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺罪嫌起訴。

花蓮地檢署呼籲，天下沒有白吃的午餐，對於網路交友或不詳人士提供的高報酬投資管道，應提高警覺、嚴加求證，避免上當受騙。

花蓮地檢署向詐騙集團9人提起公訴。記者王思慧／攝影
花蓮地檢署向詐騙集團9人提起公訴。記者王思慧／攝影

詐欺 賭博 警察

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