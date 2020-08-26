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「騙扁小子」黃琪詐1.2億辯無罪 自怨自艾：活著就是罪惡

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

曾騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，被控假冒台大前校長楊泮池、香港首富李嘉誠秘書、投資界聞人宋學仁、藝人張清芳關說台大病房、詐騙口罩詐財1.26億元等，昨天被起訴；黃琪偵查中被羈押禁見，台北地院今天開庭，黃否認犯罪盼能交保。

黃琪被控假冒宋學仁、張清芳、楊泮池為詹姓前男友的母親喬病房，還向台北榮總誆騙檢體、病歷資料；他今天稱，他以電子郵件對外聯繫，雖然名義上是化名的，但不構成犯罪，甚至認為幫助他人是人之常情，他沒有因此而獲益。

檢方指控黃琪詐騙台北榮總1500元檢體病歷費，黃琪說，他根本不知道有這筆費用，且他以電子郵件化名向人請託，與被訴的個人資料保護法違法要件不符。

至於假冒李嘉誠的秘書向中衛公司詐騙上萬片口罩未遂案情，黃琪辯稱，會向中衛買口罩，是因對台大醫院有愧疚，希望買口罩給台大使用，他有向中衛說明可在政府徵收期過後再交付，也有在社群發布動態，告知有需要的人可向他索取口罩。

至於被控與保險業務員蘇立民設立「列支登士敦顧問公司」卻將300萬元驗資款提領之事，黃琪辯稱，提領前他另存入30萬美元支票，也沒有犯罪意圖。

黃琪還被控假冒國泰集團千金蔡佳玲向劉姓婦人詐騙上億元台幣、外幣存款，黃琪強調，是劉婦委託他代為處理公司資金、投資不動產；黃琪告訴法官，劉婦「在我的脖子上套上黃金枷鎖，我卻連黃金的邊都啃不到」，自怨自艾或許自己活著對眾人來說就是罪惡。

依台北地檢署公布的起訴書認定，黃琪詐騙所得為台幣4981萬5374元、日幣2億2800萬、美金40萬1908元、歐元1萬358元，已查扣現金及帳戶存款2053萬6771元、日幣2500萬174元、美金5萬9021元、澳幣6萬6088元，及台南市的3筆不動產。

檢方指控，黃琪2017年起，假冒宋學仁、張清芳的秘書、助理，用電話或電子郵件請託楊泮池協助安排男友的母親轉院台大景福病房，另冒用楊泮池助理名義向台北榮總調閱男友母親的資料，也安排自己住院檢查，取得診斷證明以向法院請假。

今年2月，黃琪假冒李嘉誠的劉姓女秘書，打電話給中衛公司敲詐5000片兒童口罩、2萬片成人口罩與100盒酒精棉片，中衛向李嘉誠查證後，黃琪詐術未得逞；黃另假冒國泰集團千金蔡佳玲或邀約投資不動產，或協助處理工程糾紛詐財，事後要蘇立民頂罪。

台北地檢署昨依詐欺、個資法、商業會計法、公司法、洗錢罪起訴黃琪、蘇立民，檢察官形容黃的行徑有如電影「神鬼交鋒」現世版 ，請法院繼續羈押禁見黃，對他從重量刑。

黃琪(左二深藍色上衣者)今被台北地檢署提解送審台北地院。記者王聖藜／攝影
黃琪(左二深藍色上衣者)今被台北地檢署提解送審台北地院。記者王聖藜／攝影

口罩 台大醫院 詐騙

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