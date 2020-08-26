索賄50萬關說違建拆除 新北市議員陳科名又涉貪起訴

新北市議員陳科名。本報資料照片

民進黨籍新北市議員陳科名，涉嫌利用處理工廠違建占用國有土地案件，2度向業者索賄，且直接在議員服務處收錢，不法所得共50萬元，經新北地檢署調查，今天依違反貪汙治罪條例起訴。

陳科名在新北市升格前就是台北縣議員，升格後也連任3屆市議員，擔任過第3審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局和城鄉發展局等單位相關事項，去年3月爆出收取建商賄賂施壓公部門情事，該案在今年4月宣判，其涉犯貪汙治罪條例被判刑10年8月，官司仍在上訴中。

檢調調查，陳科名除了收取建商賄賂，替建商向公部門施壓、催促建照審核，2017年4月處理樹林工廠違建拆除的陳情案時，也向許姓業者索賄20萬元，找新北市政府拆除大隊開會後，替業者爭取到「拆新留舊」方案，減少拆除範圍。

2018年間，許姓業者因重建被拆除的部分，再被拆除大隊盯上，於是又請求陳科名幫忙。此次，陳科名向業著要了30萬元，同樣也是在議員服務處收錢，收錢之後則是請不知情的王姓秘書到拆除大隊請託關切。

偵訊時，陳科名否認犯行，辯稱從未接受過許姓業者請託，指許姓業者是去拜託王姓秘書，強調自己沒有跟業者接觸，但因為王姓秘書否認，加上相關賄款都有記帳，說法未被採信。