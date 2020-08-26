吳銘漢夫婦命案蘇建和獲無罪 但民事免賠判決今廢棄

吳銘漢夫婦29年前在住處遭亂刀砍死，凶手王文孝已伏法，同案被告莊林勳、劉秉郎和蘇建和原被處死刑，但8年前改判無罪確定。死者家屬提民事訴訟，要求蘇建和、莊林勳、劉秉郎等11人賠償，一、二審均判蘇建和等人免賠，但最高法院今廢棄原判決，發回更審。

另外，王的母親應賠償死者家屬831萬餘元部分，一審判決後未上訴已確定。

吳銘漢夫婦1991年被發現身中數十刀慘死家中，檢警依血指紋查出王文孝涉案，王被逮後供出蘇、莊和劉為共犯，隔年王被判死刑並槍決。蘇等人也被判死刑定讞，檢察總長三度提非常上訴也被駁回；高院2000年以發現新證據為由裁准再審，停止死刑執行，旅美鑑識專家李昌鈺也出庭作證，蘇等三人2012年無罪確定。

民事部分，吳銘漢母親過世後，由吳銘漢兒子吳東諺等7人承受訴訟向王文孝母親、蘇建和等11人求償。一審判王文孝的母親應賠償慰撫金、喪葬費用等831萬餘元確定；另蘇建和等人，一、二審均判免賠，但最高法院認為，雖蘇建和等人在刑事上獲判無罪，但民事部分，蘇建和等人若認為不用賠償，應提出反證證明沒有侵權，因此廢棄原判決，發回高院更審。