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夫趴汽車引擎蓋追妻遭摔死 小王二審判13年

中央社 / 台北26日電

謝姓男子與張姓女子婚後感情生變，張女結交潘姓男友，謝男約張女見面，並趴在汽車引擎蓋勸張女返家，遭潘男、蔡姓男子摔下車致死，高院今天分處13年及13年2月徒刑。可上訴。

判決指出，謝男與張女結婚約20年，感情生變但未離婚，張女離家與潘男交往並同居，去年2月2日當天，謝男託友人約妻子在觀音區見面，張女與潘男搭乘蔡姓友人的車赴約。

判決表示，謝男要求張女下車理論，但張女不予理會，蔡男更要駕車離開，謝男見狀便跳上車輛引擎蓋，靠雙手握住高速行駛車輛的窗戶梁柱支撐，險象環生，在行駛10.9公里後，謝男因體力不支遭甩飛落地，送醫後因顱內出血等因素傷重不治。

桃園地檢署偵辦後認為，蔡男、潘男明知趴在引擎蓋上的謝男，從高速行駛的車輛引擎蓋摔落可能致死卻不願停車，依殺人罪起訴2人。

至於同在車上的張女，因不斷要求蔡男減速，但她無力控制車輛，無法阻擋悲劇發生，罪嫌不足，予不起訴處分。

桃園地方法院認定，蔡男、潘男與謝男不相識，卻以急速駕車、蛇行、急煞等方式，導致謝男摔落地面死亡，依共同殺人罪分別判處潘男13年有期徒刑，蔡男13年2月徒刑。

台灣高等法院今天駁回上訴。全案可上訴。

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