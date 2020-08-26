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中和望族傳內鬥教唆傷害 警循線逮人送辦

中央社 / 新北26日電

中和游姓望族傳內鬥，一男子質疑宗族長輩買凶7月間找人欲伏擊他，他於是找來多名友人幫忙，當時疑似欲伏擊的2名未成年少年，反而被游男找來的友人追著跑，警獲報逮人送辦。

有媒體報導這起望族內鬥，是因宗族內市值約新台幣20億元的土地買賣產生糾紛。

警方調查，指控被人伏擊的男子說，7月18日上午7時30分於中和路住家發現樓下有2名可疑男子，由於翌（19）日將召開宗族的祭祀公業「派下員大會」，懷疑兩人似欲埋伏傷害他，以阻止他於會議中發生杯葛事端，游男於是打電話找來23歲江姓男子等6名友人來幫忙。

警方調閱監視器畫面發現，江男等6人共乘自小客車前來，疑似埋伏的未成年王姓及丘姓少年見狀就各自奔逃，王姓少年騎乘機車脫逃遭阻攔後棄車逃逸，連手機都遺落現場，丘姓少年則被對方持棍棒追打後逃逸。

警方表示，2名未成年少年於7月21日到案說明，他們陳述是透過綽號「阿猴」的21歲陳姓男子媒介，指綽號「阿樂」36歲江姓男子要以新台幣25萬元買凶毆打游姓被害人。

警方8月初傳喚陳男及江男到案說明，兩人都否認與游男宗族紛爭有關，訊後，陳男兩人及王姓兩少年分別依教唆傷害罪嫌、傷害罪嫌遭警送辦。

未成年 傷害罪

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