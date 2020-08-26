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北市府廢棄纜線亂丟嘉義私地？地主怒告北市府

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。北市資訊局設備網路組長謝嘉興表示，經過了解，被亂丟的電纜線儘管上頭印有台北市政府字樣，但物品所有者為市府光纖BOT業者台智光所有，已請台智光限期清理，並與鄭姓地主處理後續相關事宜。

台北市議員陳怡君接獲一名鄭姓地主陳情，這位地主在嘉義縣水上鄉的私人土地上，長期有大量的廢棄電纜線無人清理，造成環境髒亂，面積高達半片山坡地。經查，原來是台北市政府廢棄的纜線。

陳怡君說，台北市政府的廢棄電線數量龐大，已經引起周邊污染及環境髒亂，嘉義縣環保局要求鄭姓地主清理廢棄物，讓家住新北的鄭姓地主，在新北、嘉義兩邊往返數十趟，更花費大量的垃圾清理費，讓鄭姓地主無奈並覺得不合理，怒告台北市政府，呼籲市府出面解決。

謝嘉興表示，由於這些光纖纜線依合約，所有權都為BOT業者台智光所有，台智光下包給委外清運公司處理，沒處理好，已請台智光限期改善，至於鄭姓地主提告北市府，謝表示，因廢棄電纜非北市府資產，北市府已經請BOT廠商儘速處理。

鄭姓地主表示，台北市政府纜線棄置在他的私人土地時間長達2年多無法清運，已經造成他精神壓力，也造成土地租金損失，讓地主飽受折磨，官司已於8月18日已經開啟偵查庭調查。

陳怡君提到，台北市各局處都有因委外工程造成的廢棄物，這些廢棄物市府不該只是委外承攬就可卸責，市府應善盡監督責任，不該在處理廢棄物過程中，製造更大的污染及髒亂。

陳怡君也要求北市府，應建立及落實各局處對委外廢棄物處理的流程，針對亂丟廢棄物的公司，在一定的年限內不得再配合，廠商及處理廢棄物的公司，都應該負擔起廢棄物處理的費用及民眾的精神損失。

鄭姓地主表示，台北市政府纜線棄置在他的私人土地時間長達2年多無法清運，已經造成他精神壓力，也造成土地租金損失。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
鄭姓地主表示，台北市政府纜線棄置在他的私人土地時間長達2年多無法清運，已經造成他精神壓力，也造成土地租金損失。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供
印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。圖／台北市議員陳怡君辦公室提供

北市 廢棄物 嘉義

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