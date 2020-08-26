快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房仲賣豪宅認乾媽 借到帳戶、保險箱卻捲走2千萬遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任房仲的男子楊秉澍，本名楊治渝，2013年仲介呂姓婦人購買北市信義路松智路豪宅，呂收楊當乾兒子，還介紹旅居美國的合夥人魏姓老翁互相認識，楊出借銀行帳戶和保險箱給魏使用，卻涉嫌結私自結清帳戶、領光現金，侵占共計2200多萬元，士林地檢署依照侵占罪嫌起訴。

楊2013年5月間仲介旅美華僑呂婦購買松智路豪宅，因此認呂當乾媽，呂介紹同樣旅居美國的合夥人魏翁給楊認識，因魏有遭美國政府追稅之虞，經楊提議，先後在2014、2015年出借楊治渝戶名的銀行帳戶給魏，並提供存摺、提款卡、密碼等，以及銀行保險箱鑰匙給魏使用。

起訴指出，2015年3月，魏用行李箱裝滿1800萬，在呂婦、楊陪同下至銀行，放入現金1800萬至楊名下的保險箱，楊涉嫌在2016年3月申請變更保管箱鑰匙，同年間4度開啟保險箱，陸續領光1800萬現金，且同年10月私下以帳戶所有人身分，結清帳戶、轉帳餘額402萬4260元至名下帳戶。

魏翁在2016年7、8月間，多次要求楊交付保管箱印章，並陪同至銀行取款，但楊藉故拖延避不見面，同年10月魏領款時發現帳戶早就被結清，保險箱鑰匙甚至遭變更補發，隨即報案提告。

楊男喊冤，提供帳戶和保險箱給魏翁使用，也陪同魏開保險箱放進1800萬，後來因呂婦找不要保險箱鑰匙，才會申請變更，順便拿錢;結清帳戶前一周，有給付4百多萬給魏翁。

呂婦證稱，根本沒有委託楊申請變更保險箱鑰匙，也沒有收取相關款項。魏翁稱，沒有委託楊打開保險箱、收受款項，帳戶部分更沒收到楊給的4百多萬現金，楊自行結清理走所有款項。

檢察官依照銀行提供的保險箱、帳戶資料，認定楊陪同魏開保險箱存放1800萬元，卻獨自1人陸續領走保險箱款項，且楊空言狡辯，涉犯侵占罪2罪，不法所得共計2202萬4260元，依法提起公訴。

另，楊與呂婦之間還有官司，呂在2014與楊協議，假贈、借名登記豪宅在楊名下，由楊負擔稅賦、規費，楊涉嫌遊說塗銷豪宅最高限額抵押權，拿豪宅權狀借貸650萬、簽本票擔保，豪宅最後遭強制執行、查封，此案台北地檢署今年６月依背信罪嫌起訴楊。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

保險 老翁

延伸閱讀

李佳薇當房仲展開斜槓人生　還是愛舞台：沒有放棄唱歌

台中豪宅傳出台商掃貨 有人砸5億買三戶

信義計畫區「極樂豪宅」 赫見億元轉手交易

置產潮升溫 台商大買台中豪宅

相關新聞

黃健庭遭控貪汙無罪確定 但他幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，高等法院更一審前年認定他不構成貪汙，但因幫廠商逃漏稅...

北市府廢棄纜線亂丟嘉義私地？地主怒告北市府

印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。北市...

調查官酒後「斷片」性騷女同事 蔡清祥：絕不寬貸！

調查局台北市調查處外事站歐美組前組長陳秀銘被控酒後對女同事強吻性騷擾，調職靜候調查；法務部長蔡清祥今天表示，調查官、檢察...

房仲賣豪宅認乾媽 借到帳戶、保險箱卻捲走2千萬遭訴

曾任房仲的男子楊秉澍，本名楊治渝，2013年仲介呂姓婦人購買北市信義路松智路豪宅，呂收楊當乾兒子，還介紹旅居美國的合夥人...

國內第二例「痛痛女孩」告衛福部官司 法院訂下月宣判

國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

模型飛機頭戳肛門 高職生惡作劇觸法判刑二年

彰化縣某高職4名學生去年12月為了捉弄同學，竟拿教室裡的教具飛機手擲機機頭模型要插入某學生肛門，並將該學生褲子脫下，彰化...

偷吃人妻上汽旅嘿咻 小王被抓包竟還開車衝撞人夫

許姓男子偷吃張姓人妻一起上汽車旅館發生性行為，張的老公早發現老婆出軌，當天帶警察上門抓姦，在房內扣得保險套、衛生紙等，未...

酒瓶砸死人 男子辯有思覺失調症盼減刑

38歲的陳姓男子常為了小事與鄰居爭吵，前年8月在家門口遇到隔壁莊姓8旬老翁又發生口角，一氣之下，竟持酒瓶砸向老翁，導致對...

電信門市收包裹竟藏有炸彈 男遠端遙控引爆起火遭訴

39歲巫姓男子今年5月涉嫌把爆裂物放在北市大同區一家台灣大哥大電信門市，企圖恐嚇廖姓店長，等待1個多小時後，以遙控器引爆...

交往2年驚覺新娘另有他人 她崩潰求償60萬卻敗訴

一名女子在交友軟體上結識一名男子，她事後答應男子追求，以結婚為前提交往，也發生性關係，但最後男子突然斷絕聯繫，她才發現男...

「輸1票」的其實是國民黨 竹縣中勢村長無黨籍奪勝

2018年九合一選舉，新竹縣湖口鄉中勢村村長競爭激烈，無黨籍候選人李麟盛以1票之差落選，他質疑選務人員計票有疏失，提當選...

同性伴侶分手結怨！醋男失手捅殺前男友判刑10年

屏東市鄭姓男子懷疑王姓男友在外搞曖昧，兩人鬧分手；鄭仍消不了醋勁，去年持刀埋伏前男友住處附近超商，卻堵到當初疑心的前男友...

熱門新聞

他20分鐘籌到2000萬交保 博弈網站金主投案

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

康友爆董座掏空案 公司提告兩會計師涉背信

前男友與人妻購買潤滑液 人夫發現妻下體感染獲賠

「假正義」打死人 說是要「幫警察」仍判17年徒刑

疑遭虐丟包喪命酒店男經紀被起底 曾在臉書PO賣身陪睡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。