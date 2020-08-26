房仲賣豪宅認乾媽 借到帳戶、保險箱卻捲走2千萬遭訴

曾任房仲的男子楊秉澍，本名楊治渝，2013年仲介呂姓婦人購買北市信義路松智路豪宅，呂收楊當乾兒子，還介紹旅居美國的合夥人魏姓老翁互相認識，楊出借銀行帳戶和保險箱給魏使用，卻涉嫌結私自結清帳戶、領光現金，侵占共計2200多萬元，士林地檢署依照侵占罪嫌起訴。

楊2013年5月間仲介旅美華僑呂婦購買松智路豪宅，因此認呂當乾媽，呂介紹同樣旅居美國的合夥人魏翁給楊認識，因魏有遭美國政府追稅之虞，經楊提議，先後在2014、2015年出借楊治渝戶名的銀行帳戶給魏，並提供存摺、提款卡、密碼等，以及銀行保險箱鑰匙給魏使用。

起訴指出，2015年3月，魏用行李箱裝滿1800萬，在呂婦、楊陪同下至銀行，放入現金1800萬至楊名下的保險箱，楊涉嫌在2016年3月申請變更保管箱鑰匙，同年間4度開啟保險箱，陸續領光1800萬現金，且同年10月私下以帳戶所有人身分，結清帳戶、轉帳餘額402萬4260元至名下帳戶。

魏翁在2016年7、8月間，多次要求楊交付保管箱印章，並陪同至銀行取款，但楊藉故拖延避不見面，同年10月魏領款時發現帳戶早就被結清，保險箱鑰匙甚至遭變更補發，隨即報案提告。

楊男喊冤，提供帳戶和保險箱給魏翁使用，也陪同魏開保險箱放進1800萬，後來因呂婦找不要保險箱鑰匙，才會申請變更，順便拿錢;結清帳戶前一周，有給付4百多萬給魏翁。

呂婦證稱，根本沒有委託楊申請變更保險箱鑰匙，也沒有收取相關款項。魏翁稱，沒有委託楊打開保險箱、收受款項，帳戶部分更沒收到楊給的4百多萬現金，楊自行結清理走所有款項。

檢察官依照銀行提供的保險箱、帳戶資料，認定楊陪同魏開保險箱存放1800萬元，卻獨自1人陸續領走保險箱款項，且楊空言狡辯，涉犯侵占罪2罪，不法所得共計2202萬4260元，依法提起公訴。