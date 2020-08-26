快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃健庭遭控貪汙無罪確定 但他幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，高等法院更一審前年認定他不構成貪汙，但因幫廠商逃漏稅等，被依商業會計法、稅捐稽徵法判刑5月，得易科罰金；最高法院今依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金定讞，另貪汙不另為無罪諭知部分也確定。

其中，黃健庭違反商業會計法填製不實會計憑證罪部分，最高法院認為更一審判決無效力，撤銷原判決，但未發回更審，待檢察總長針對最高法院2017年判決提非常上訴。

黃健庭當初被起訴在2004年利用立法委員身分為美時公司向退輔會遊說，將美時生產製造的「飛得順」等藥品列入退輔會2005年度常備用品聯標品項中，讓榮民體系各醫院採購。

一、二審都認為黃沒有圖利美時公司，不構成貪汙要件。高院更一審認為，黃健庭長年擔任立委，為掩飾從美時、羿盛收受捐款而犯法，影響國家稅捐稽徵公平性，但幫助逃漏稅金額只有22萬，因此判5月徒刑，得易科罰金。黃、檢方均上訴最高法院。

最高法院認為，黃健庭案為久懸未結案件，且有刑事妥速審判法爭議須釐清，14日開庭審理讓檢辯雙方就速審法「無罪判決」是否包含一、二審不另為無罪諭知爭議辯論。

最高法院提出2項爭點，其一是速審法第9條所謂的「無罪判決」，是否包含裁判上一罪案件，有一部分一、二審不另為無罪諭知的情形？其二為三審法院將不合法上訴誤認為合法而把原判決發回更審，更審法院是否應受拘束？

檢方認為，事實審法院均認定黃健庭關說，僅認為不適用貪汙治罪條例而判無罪，是法律見解不同才判無罪，而非檢方舉證不足，因此不適用速審法第9條，應上訴第三審由最高法院解釋。

黃健庭委任律師則認為，檢方若認為有違憲疑慮，應向大法官聲請釋憲，既然事實審法院就貪汙部分已不另為無罪諭知，本該認定為無罪判決，適用速審法第9條。

黃健庭。圖／聯合報系資料照片
黃健庭。圖／聯合報系資料照片

黃健庭 貪汙 逃漏稅

延伸閱讀

海基會董座找嘸人？宋楚瑜早說過神仙也救不了

黃健庭遭控貪汙適用速審法？ 最高法院今開庭辯論

監院風波後 黃健庭下一步…瞄準北市長？

黃健庭遭控遊說藥商採購案 最高法院下周開庭審理

相關新聞

黃健庭遭控貪汙無罪確定 但他幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，高等法院更一審前年認定他不構成貪汙，但因幫廠商逃漏稅...

北市府廢棄纜線亂丟嘉義私地？地主怒告北市府

印有台北市政府字樣的廢棄電纜線，被亂丟在嘉義縣私人土地，時間長達2年，土地所有人鄭姓民眾已於這個月18日怒告北市府。北市...

調查官酒後「斷片」性騷女同事 蔡清祥：絕不寬貸！

調查局台北市調查處外事站歐美組前組長陳秀銘被控酒後對女同事強吻性騷擾，調職靜候調查；法務部長蔡清祥今天表示，調查官、檢察...

房仲賣豪宅認乾媽 借到帳戶、保險箱卻捲走2千萬遭訴

曾任房仲的男子楊秉澍，本名楊治渝，2013年仲介呂姓婦人購買北市信義路松智路豪宅，呂收楊當乾兒子，還介紹旅居美國的合夥人...

國內第二例「痛痛女孩」告衛福部官司 法院訂下月宣判

國內第二位「痛痛女孩」官司，國中生Sharon於2017年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗...

模型飛機頭戳肛門 高職生惡作劇觸法判刑二年

彰化縣某高職4名學生去年12月為了捉弄同學，竟拿教室裡的教具飛機手擲機機頭模型要插入某學生肛門，並將該學生褲子脫下，彰化...

偷吃人妻上汽旅嘿咻 小王被抓包竟還開車衝撞人夫

許姓男子偷吃張姓人妻一起上汽車旅館發生性行為，張的老公早發現老婆出軌，當天帶警察上門抓姦，在房內扣得保險套、衛生紙等，未...

酒瓶砸死人 男子辯有思覺失調症盼減刑

38歲的陳姓男子常為了小事與鄰居爭吵，前年8月在家門口遇到隔壁莊姓8旬老翁又發生口角，一氣之下，竟持酒瓶砸向老翁，導致對...

電信門市收包裹竟藏有炸彈 男遠端遙控引爆起火遭訴

39歲巫姓男子今年5月涉嫌把爆裂物放在北市大同區一家台灣大哥大電信門市，企圖恐嚇廖姓店長，等待1個多小時後，以遙控器引爆...

交往2年驚覺新娘另有他人 她崩潰求償60萬卻敗訴

一名女子在交友軟體上結識一名男子，她事後答應男子追求，以結婚為前提交往，也發生性關係，但最後男子突然斷絕聯繫，她才發現男...

「輸1票」的其實是國民黨 竹縣中勢村長無黨籍奪勝

2018年九合一選舉，新竹縣湖口鄉中勢村村長競爭激烈，無黨籍候選人李麟盛以1票之差落選，他質疑選務人員計票有疏失，提當選...

同性伴侶分手結怨！醋男失手捅殺前男友判刑10年

屏東市鄭姓男子懷疑王姓男友在外搞曖昧，兩人鬧分手；鄭仍消不了醋勁，去年持刀埋伏前男友住處附近超商，卻堵到當初疑心的前男友...

熱門新聞

他20分鐘籌到2000萬交保 博弈網站金主投案

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

康友爆董座掏空案 公司提告兩會計師涉背信

前男友與人妻購買潤滑液 人夫發現妻下體感染獲賠

「假正義」打死人 說是要「幫警察」仍判17年徒刑

疑遭虐丟包喪命酒店男經紀被起底 曾在臉書PO賣身陪睡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。