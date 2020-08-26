黃健庭遭控貪汙無罪確定 但他幫藥商逃漏稅判刑2月定讞

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，高等法院更一審前年認定他不構成貪汙，但因幫廠商逃漏稅等，被依商業會計法、稅捐稽徵法判刑5月，得易科罰金；最高法院今依違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2月，得易科罰金定讞，另貪汙不另為無罪諭知部分也確定。

其中，黃健庭違反商業會計法填製不實會計憑證罪部分，最高法院認為更一審判決無效力，撤銷原判決，但未發回更審，待檢察總長針對最高法院2017年判決提非常上訴。

黃健庭當初被起訴在2004年利用立法委員身分為美時公司向退輔會遊說，將美時生產製造的「飛得順」等藥品列入退輔會2005年度常備用品聯標品項中，讓榮民體系各醫院採購。

一、二審都認為黃沒有圖利美時公司，不構成貪汙要件。高院更一審認為，黃健庭長年擔任立委，為掩飾從美時、羿盛收受捐款而犯法，影響國家稅捐稽徵公平性，但幫助逃漏稅金額只有22萬，因此判5月徒刑，得易科罰金。黃、檢方均上訴最高法院。

最高法院認為，黃健庭案為久懸未結案件，且有刑事妥速審判法爭議須釐清，14日開庭審理讓檢辯雙方就速審法「無罪判決」是否包含一、二審不另為無罪諭知爭議辯論。

最高法院提出2項爭點，其一是速審法第9條所謂的「無罪判決」，是否包含裁判上一罪案件，有一部分一、二審不另為無罪諭知的情形？其二為三審法院將不合法上訴誤認為合法而把原判決發回更審，更審法院是否應受拘束？

檢方認為，事實審法院均認定黃健庭關說，僅認為不適用貪汙治罪條例而判無罪，是法律見解不同才判無罪，而非檢方舉證不足，因此不適用速審法第9條，應上訴第三審由最高法院解釋。