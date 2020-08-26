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模型飛機頭戳肛門 高職生惡作劇觸法判刑二年

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某高職4名學生去年12月為了捉弄同學，竟拿教室裡的教具飛機手擲機機頭模型要插入某學生肛門，並將該學生褲子脫下，彰化地方法院依妨害性自主罪將其中3人判刑2年，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

判決書指出，游姓、劉姓、柯姓3名學生與另一名未成年學生乙生(少年法庭審理中)去年12月4日下午在教室時，即合謀要捉弄某同學，乙生先拿教具手擲機機頭塗上面速力達母藥膏。

游生先用手勾住被害學生甲生的頭，再將甲生拉到教室後方，再和柯生、乙生將甲壓制在地，劉生也加入壓制甲生的腳，又脫下甲生的褲子，遊即拿手擲機機頭戳了甲生肛門一下，甲生大聲一聲後，4人才放開他，但甲生回家告訴母親，其母氣憤報警處理。

游姓、劉姓、柯姓3名學生事後也坦承犯行，並與甲生和其母達成和解，甲生和其父母也表示願意原諒3人，不再追究，法官依此酌量減刑。

法官認為，3人不顧他人身體自主權及感受 ，在教室下共同對甲生為強制性交未遂行為，手擲機機頭戳到肛門上方組織，並未插入肛門，且犯後態度良好，已坦承犯行，將3人依共同強制性交未遂罪各處2年徒刑，緩刑2年，保護管束期間需參加法治教育二場。

校方表示，4名學生平常與受害學生相處良好，是一時興起惡作劇，校方已記過處分，4人均已畢業。

彰化縣某高職3名學生去年12月為了捉弄同學，竟拿教室裡的教具飛機手擲機機頭模型要插入某學生肛門，並將該學生褲子脫下，彰化地方法院依妨害性自主罪將3人判刑2年，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。圖／資料照
彰化縣某高職3名學生去年12月為了捉弄同學，竟拿教室裡的教具飛機手擲機機頭模型要插入某學生肛門，並將該學生褲子脫下，彰化地方法院依妨害性自主罪將3人判刑2年，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。圖／資料照

未成年 妨害性自主

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