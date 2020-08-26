偷吃人妻上汽旅嘿咻 小王被抓包竟還開車衝撞人夫

許姓男子偷吃張姓人妻一起上汽車旅館發生性行為，張的老公早發現老婆出軌，當天帶警察上門抓姦，在房內扣得保險套、衛生紙等，未料許為了逃離現場，竟開車衝撞站在前方的張夫，被對方提告求償120萬元；法院審理後判許、張賠償張夫50萬元，另許衝撞部分得再賠10萬元，可上訴。

張夫主張，許男明知張女已婚，2017年7月9日竟一起到汽車旅館發生性行為，當晚9點多他和警察到場抓姦時，許還開車衝撞他，導致自己腦震盪、全身多處挫傷，認為2人侵害配偶權，依精神撫慰、被撞傷醫藥費等，一共向許、張求償120萬元。

對此，許男表示和張女並無逾越一般社交不正常往來，有關張夫提告妨害家庭、傷害罪部分仍未確定，而且當天離開汽車旅館天色昏暗，是不小心撞到對方，並不清楚他身份也非故意，認為自己僅有過失。

張女也否認有不正當男女關係，表示和先生結婚3年多，產後自己得兼顧小孩、工作，老公因工時長，無法分擔家務，造成雙方感情有嫌隙、裂痕，雖然彼此形式上有婚姻關係，但難謂她有侵害對方配偶權的事實。

法院查，許男在刑案中辯稱，當天在考場遇到張女，順便載她回家途中有些疲憊，所以就上汽車旅館，但僅在房間休息沒有性交，張女也說是在旅館看書、準備考試，沒有性行為，但警方當時在旅館垃圾桶扣得保險套、衛生紙，上方驗出許、張的DNA，可證明2人有性器交和。

另法院勘驗旅館監視器，發現張夫當時已經站在車前，並繼續往前移動後停下，並非許辯稱對方衝出來才不小心撞上；法院認為，不論許男是為了躲警方或因不正當男女關係被發現，依現場狀況都可以預見，車輛行進可能碰撞到張夫，但仍要迅速離開才撞上，認定許有傷害的不確定故意。

法院考量，許、張逾越普通朋友份際親密交往，還發生性行為，侵害張夫的配偶權，判處2人得賠償張夫50萬元，另許男開車衝撞張夫部分，另判處他得賠對方精神撫慰金、醫藥費一共10萬4912元。