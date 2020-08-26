快訊

夯劇都進了！金鐘獎完整入圍名單出爐

球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足壇大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷吃人妻上汽旅嘿咻 小王被抓包竟還開車衝撞人夫

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

許姓男子偷吃張姓人妻一起上汽車旅館發生性行為，張的老公早發現老婆出軌，當天帶警察上門抓姦，在房內扣得保險套、衛生紙等，未料許為了逃離現場，竟開車衝撞站在前方的張夫，被對方提告求償120萬元；法院審理後判許、張賠償張夫50萬元，另許衝撞部分得再賠10萬元，可上訴。

張夫主張，許男明知張女已婚，2017年7月9日竟一起到汽車旅館發生性行為，當晚9點多他和警察到場抓姦時，許還開車衝撞他，導致自己腦震盪、全身多處挫傷，認為2人侵害配偶權，依精神撫慰、被撞傷醫藥費等，一共向許、張求償120萬元。

對此，許男表示和張女並無逾越一般社交不正常往來，有關張夫提告妨害家庭、傷害罪部分仍未確定，而且當天離開汽車旅館天色昏暗，是不小心撞到對方，並不清楚他身份也非故意，認為自己僅有過失。

張女也否認有不正當男女關係，表示和先生結婚3年多，產後自己得兼顧小孩、工作，老公因工時長，無法分擔家務，造成雙方感情有嫌隙、裂痕，雖然彼此形式上有婚姻關係，但難謂她有侵害對方配偶權的事實。

法院查，許男在刑案中辯稱，當天在考場遇到張女，順便載她回家途中有些疲憊，所以就上汽車旅館，但僅在房間休息沒有性交，張女也說是在旅館看書、準備考試，沒有性行為，但警方當時在旅館垃圾桶扣得保險套、衛生紙，上方驗出許、張的DNA，可證明2人有性器交和。

另法院勘驗旅館監視器，發現張夫當時已經站在車前，並繼續往前移動後停下，並非許辯稱對方衝出來才不小心撞上；法院認為，不論許男是為了躲警方或因不正當男女關係被發現，依現場狀況都可以預見，車輛行進可能碰撞到張夫，但仍要迅速離開才撞上，認定許有傷害的不確定故意。

法院考量，許、張逾越普通朋友份際親密交往，還發生性行為，侵害張夫的配偶權，判處2人得賠償張夫50萬元，另許男開車衝撞張夫部分，另判處他得賠對方精神撫慰金、醫藥費一共10萬4912元。

法院認為，許男、張女逾越男女分際，侵害張夫配偶權，判2人得賠50萬元，另許衝撞張夫部分得賠10萬多元。示意圖／ingimage
法院認為，許男、張女逾越男女分際，侵害張夫配偶權，判2人得賠50萬元，另許衝撞張夫部分得賠10萬多元。示意圖／ingimage

汽車旅館 性行為 保險套

延伸閱讀

小三有非婚生女索奶粉費 人妻恐嚇小三判拘役

前男友與人妻購買潤滑液 人夫發現妻下體感染獲賠

綺拉奈特莉再扮古典人妻 演出Apple TV+新劇

王瞳升格人妻滿月 新婚真實樣貌曝光

相關新聞

警「配合法院」強制執行？兼談社會新聞中的思覺失調

《精神衛生法》中所謂的強住送醫、鑑定、住院等手段，從來就不是一個處罰的手段，而是一種醫療功能的強制提供或協助，媒體報導中所謂的「違法」及「逮捕」並非實情。

直銷女自曝與人嘿咻 噩運開始慘遭玷辱破財

江姓男子獲悉從事直銷的小蘋（化名）曾因為了順利借款與某男嘿咻作為手段，即佯稱有她與某男偷錄的性愛影片，恐嚇與小蘋做愛、及...

模型飛機頭戳肛門 高職生惡作劇觸法判刑二年

彰化縣某高職4名學生去年12月為了捉弄同學，竟拿教室裡的教具飛機手擲機機頭模型要插入某學生肛門，並將該學生褲子脫下，彰化...

偷吃人妻上汽旅嘿咻 小王被抓包竟還開車衝撞人夫

許姓男子偷吃張姓人妻一起上汽車旅館發生性行為，張的老公早發現老婆出軌，當天帶警察上門抓姦，在房內扣得保險套、衛生紙等，未...

酒瓶砸死人 男子辯有思覺失調症盼減刑

38歲的陳姓男子常為了小事與鄰居爭吵，前年8月在家門口遇到隔壁莊姓8旬老翁又發生口角，一氣之下，竟持酒瓶砸向老翁，導致對...

電信門市收包裹竟藏有炸彈 男遠端遙控引爆起火遭訴

39歲巫姓男子今年5月涉嫌把爆裂物放在北市大同區一家台灣大哥大電信門市，企圖恐嚇廖姓店長，等待1個多小時後，以遙控器引爆...

交往2年驚覺新娘另有他人 她崩潰求償60萬卻敗訴

一名女子在交友軟體上結識一名男子，她事後答應男子追求，以結婚為前提交往，也發生性關係，但最後男子突然斷絕聯繫，她才發現男...

「輸1票」的其實是國民黨 竹縣中勢村長無黨籍奪勝

2018年九合一選舉，新竹縣湖口鄉中勢村村長競爭激烈，無黨籍候選人李麟盛以1票之差落選，他質疑選務人員計票有疏失，提當選...

同性伴侶分手結怨！醋男失手捅殺前男友判刑10年

屏東市鄭姓男子懷疑王姓男友在外搞曖昧，兩人鬧分手；鄭仍消不了醋勁，去年持刀埋伏前男友住處附近超商，卻堵到當初疑心的前男友...

屏東民代調解車禍飆國罵遭起訴 事後當事人撤告免罰

屏東新園鄉黃姓民意代表（51歲）月前在鎮公所二樓主持車禍調解，過程中，竟對其中一名車禍事故當事人動怒狂飆台語髒話，反遭錄...

酒鬼尪「借酒裝瘋」頻家暴 老婆心冷：根本不良身教

高雄市曾姓男子嗜酒如命，酒精催化暴躁脾氣，他時常當著孩子的面，用「三字經」羞辱妻子，甚至惡言辱罵「垃圾女人」、「討客兄」...

撿便宜！ 詐騙集團扣案500萬瑪莎拉蒂9月1日桃園法拍

行政執行署桃園分署9月1號將舉辦聯合拍賣會，其中1輛原價500多萬元的GHIBLI S型瑪莎拉蒂也將被法拍，是先前1名劉...

熱門新聞

18歲女剛考上駕照載弟弟 汐止自撞翻車出車禍送醫

他20分鐘籌到2000萬交保 博弈網站金主投案

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

前男友與人妻購買潤滑液 人夫發現妻下體感染獲賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。