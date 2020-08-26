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酒瓶砸死人 男子辯有思覺失調症盼減刑
38歲的陳姓男子常為了小事與鄰居爭吵，前年8月在家門口遇到隔壁莊姓8旬老翁又發生口角，一氣之下，竟持酒瓶砸向老翁，導致對方摔倒傷及腦部，昏迷數日後休克死亡；新北地院審理時，陳男主張自己是輕度智能障礙，且患有思覺失調症，希望能夠減刑，但說法未被採信，最後被依傷害致死罪判刑11年6月。
檢方調查，陳男與莊翁發生口角後，從家中廚房拿了還裝有半瓶米酒的米酒瓶，走出屋外就朝莊翁頭部揮去，將對方擊倒在地。莊翁因後腦勺撞到水泥地板，緊急送醫後仍不治。
檢方認為陳男明知莊男年事極高、骨骼脆弱，若頭部受到重擊，可能導致死亡的結果，但他仍不違背本意，持酒瓶揮擊對方，訊後依殺人罪起訴；但是，新北地院調查，雙方雖常有爭執，但無深仇大恨，認定僅涉犯傷害致死。
審理時，陳男主張自己是輕度智能障礙，且有思覺失調症，希望減輕其刑，但法院囑託醫院進行精神鑑定，其行為當下的辨別違法能力未受精神障礙或心智缺陷影響，其甚至在警詢時辯稱莊翁是故意腳軟，並稱「莊翁死亡有很多原因，他原本就80多歲，有其他病史」等語卸責，認定其不符減刑條件。
法院認為，陳男未能控制自己情緒，造成他人痛失至親，惡性非輕。其雖坦承犯行，但至今未能與莊翁家屬和解，因此考量其犯罪情節、犯後態度和身心精神狀況等情量刑。
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