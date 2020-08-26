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直銷女自曝與人嘿咻 噩運開始慘遭玷辱破財

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

江姓男子獲悉從事直銷的小蘋（化名）曾因為了順利借款與某男嘿咻作為手段，即佯稱有她與某男偷錄的性愛影片，恐嚇與小蘋做愛、及交付款項，否則性愛影片會流出，並告訴她的丈夫，致小蘋心生畏懼，兩度與江發生性關係，並交付新台幣10萬元，台中高分院依強制性交等罪將江男判刑5年。可上訴三審。

二審合議庭審酌，江男利用網路通訊軟體之匿名性及不公開性，隱藏真實身分，故意設立多只帳號藉故接近及矇騙被被害人，取得小蘋信任而知悉她的隱私後，誆稱握有被害人的性愛檔案，一人分飾多角，對小蘋騙色騙財，造成被害人心理上難以磨滅陰影及傷害，惡性重大判重刑。

判決書指出，江男於去年2月初，上網瀏覽小蘋臉書後，認她姿色貌美，且從事直銷工作，他為貪圖美色，遂佯裝為「順順」、「阿源」、「小威」等多重不實身分，主動使用微信通訊軟體聯繫小蘋。

江男先以「順順」身分向小蘋佯稱他及朋友對她的直銷產品有投資興趣，她相信後，雙方以通訊軟體開始互動、聯繫。江男與她聊天時，獲悉她為順利向某男子借款，遂依對方要求，同意與該人發生性行為，當時房間很黑，該男子有點怪等語。

江男獲悉後，認有機可乘，明知他並無小蘋與任何男子發生性行為的錄影檔案，竟向她佯稱該男是他的朋友，該男性愛時有偷錄怪癖，她當時已經遭該男子偷錄性愛影片，小蘋信以為真，誤認江手上有偷錄的性愛影片。

去年3月初，江男以微信通訊軟體「順順」暱稱，向她恫嚇稱：需傳送她的裸照予「順順」，且她與丈夫做愛時，需開擴音給「順順」聽。若不從，會將性愛影片外流及告知她的丈夫、家人，她心生畏懼照做。

至去年4月、7月間，江分別以「順順」、「阿源」暱稱，脅迫小蘋稱：需來台中與他做愛，屆時會將該性愛影片交還，並交付款項。若不從，會將性愛影片外流及告知她的丈夫、家人等語，使她心生畏懼，而兩度遭他玷辱，並交付10萬給他。

經被害人報警查獲江男，江辯稱對方與他發生性關係是自願的，他沒有強迫她，合議庭不採信，予以判刑5年。

江姓男子獲悉從事直銷的小蘋（化名），曾因為了順利借款與某男嘿咻，以掌握有她的性愛影片，脅迫被害人與他銾生性關係，二審依強制性交等罪將江男判刑5年。圖／本報資料照
江姓男子獲悉從事直銷的小蘋（化名），曾因為了順利借款與某男嘿咻，以掌握有她的性愛影片，脅迫被害人與他銾生性關係，二審依強制性交等罪將江男判刑5年。圖／本報資料照

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