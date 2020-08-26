交往2年驚覺新娘另有他人 她崩潰求償60萬卻敗訴

一名女子在交友軟體上結識一名男子，她事後答應男子追求，以結婚為前提交往，也發生性關係，但最後男子突然斷絕聯繫，她才發現男子早有女友，怒告男子侵犯貞操權求償60萬元，但台北地方法院認為，雙方發生性行為是出於自由意志，判女子敗訴，可上訴。

女子主張，男子2017年間佯裝單身在Beetalk上追求她，雙方進而以結婚為前提交往，且她用情很深也和男子發生數次行關係；未料男子2018年告知需要出差一年，之後感情趨於冷淡，去年更直接斷絕聯繫。

她指出，她覺得事有蹊蹺，上網搜尋後發現男子早在2017年有穩定交往對象，且現今成為妻子，她認為男子欺騙自己，使她成為小三，逾越社會所能容忍的程度，且男子結婚後，她精神痛苦多次就診，要求男子賠償60萬元精神慰撫金。

男子抗辯，他和女子交往時是單身，並沒有欺瞞女子，而雙方2018年8、9月分手，同年12月他才和妻子結婚。他認為女子個性激烈，他常需無奈配合，且雙方價值觀不同，也擔心父母會犯隊，才會決定了斷對女子的感情。

他認為，感情本來就由雙方自主決定，一方不應該迫使另一方繼續交往結婚，且雙方性行為均為你情我願，沒有侵害女子的貞操權。

女子提出男子配偶母親的臉書截圖，提及「請女婿」、「共進晚餐」等，另提出男子配偶社群軟體截圖也以「未來姊夫」稱呼男子，她再提出同時期與男子交往的LINE對話紀錄，欲證明自己受騙。

但法官認為，「請女婿」、「共進晚餐」等字無法特定為男子，而「未來姊夫」字眼則是2018年4月提出，與女子主張性行為時間到2017年5月6日止，並無重疊。