快訊

玉山小獼猴遭車撞擊死亡 獼媽媽心痛緊抱屍5天不忍放手

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「輸1票」的其實是國民黨 竹縣中勢村長無黨籍奪勝

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

2018年九合一選舉，新竹縣湖口鄉中勢村村長競爭激烈，無黨籍候選人李麟盛以1票之差落選，他質疑選務人員計票有疏失，提當選無效之訴。因新竹地院重新勘驗，確認李共拿下983票，而原當選的國民黨籍葉美秀實得981票，判葉女當選無效。高等法院重新勘驗無效票，今認定李票數不變，但葉扳回1票、共982票，換她差1票飲恨確定。

原本依中選會公布的候選人得票數，葉美秀獲得981張選票，而李麟聖以980票飲恨。李認為，第247投開票所他的有效票應為534票，用餘票應為351票，與選委會公告資料不符，應屬唱票、計票人員作業疏失，開票程序有瑕疵。

竹院勘驗第246、247開票所選票後，其中第246開票所有效票統計票數與選舉公告相同，第247開票所「1號李麟盛得票有效票票數為534票，與計票紙上記載票數不同，2號葉美秀有效票票數為567票，與計票紙上記載票數相同，無效票為34票，無效票中有2張爭議票，已領未投為0票，用餘票計算結果為351票。

竹院認為中勢村村長選舉有選罷法「當選票數不實，足認有影響選舉結果」的狀況，李麟聖提起訴訟請求判決葉美秀當選無效有理。

高院認為，依選舉開票結果，李得票總計980票（含第246號投開票所的449票、第247號投開票所的531票）、葉美秀得票總計981票（含第246號投開票所之414票、第247號投開票所之567票）。但經法院勘驗結果，在第247號投開票所的票袋內，李的得票應增加3票、為534票，葉女不變，用餘票則為351張（即減少3張）；另無效票34張內有2張爭議票。

經高院依中央選舉委員會發布的「公職人員選舉選舉票有效與無效之認定圖例」實質審認後，其中1張應為葉女的有效票，另1張應為無效票。因此第247號投開票所的勘驗、爭議票審認結果，並再加計無爭議的第246號投開票所各票數後，葉美秀的得票總計為982票，但仍低於李麟聖的983票，葉女當選票數不實，因此駁回她上訴確定。

李麟盛參加2018年新竹縣湖口鄉中勢村村長選舉，開票時以1票落後而吞敗，但新竹地院、高院重行勘驗後，當選的國民黨籍葉美秀都被判定「輸了」，高院今駁回葉女上訴確定。圖／取自李麟盛臉書
李麟盛參加2018年新竹縣湖口鄉中勢村村長選舉，開票時以1票落後而吞敗，但新竹地院、高院重行勘驗後，當選的國民黨籍葉美秀都被判定「輸了」，高院今駁回葉女上訴確定。圖／取自李麟盛臉書

九合一選舉

延伸閱讀

瞄準3倍券商機 竹縣推消費300元就有機會抽三陽機車

美總統大選計票恐延遲！希拉蕊呼籲拜登挺住「別提前認輸」

友善環境肥料、資材補助 竹縣可申請

國民黨肯定全面開放學位生來台 籲教部做好配套

相關新聞

警「配合法院」強制執行？兼談社會新聞中的思覺失調

《精神衛生法》中所謂的強住送醫、鑑定、住院等手段，從來就不是一個處罰的手段，而是一種醫療功能的強制提供或協助，媒體報導中所謂的「違法」及「逮捕」並非實情。

「輸1票」的其實是國民黨 竹縣中勢村長無黨籍奪勝

2018年九合一選舉，新竹縣湖口鄉中勢村村長競爭激烈，無黨籍候選人李麟盛以1票之差落選，他質疑選務人員計票有疏失，提當選...

同性伴侶分手結怨！醋男失手捅殺前男友判刑10年

屏東市鄭姓男子懷疑王姓男友在外搞曖昧，兩人鬧分手；鄭仍消不了醋勁，去年持刀埋伏前男友住處附近超商，卻堵到當初疑心的前男友...

屏東民代調解車禍飆國罵遭起訴 事後當事人撤告免罰

屏東新園鄉黃姓民意代表（51歲）月前在鎮公所二樓主持車禍調解，過程中，竟對其中一名車禍事故當事人動怒狂飆台語髒話，反遭錄...

酒鬼尪「借酒裝瘋」頻家暴 老婆心冷：根本不良身教

高雄市曾姓男子嗜酒如命，酒精催化暴躁脾氣，他時常當著孩子的面，用「三字經」羞辱妻子，甚至惡言辱罵「垃圾女人」、「討客兄」...

撿便宜！ 詐騙集團扣案500萬瑪莎拉蒂9月1日桃園法拍

行政執行署桃園分署9月1號將舉辦聯合拍賣會，其中1輛原價500多萬元的GHIBLI S型瑪莎拉蒂也將被法拍，是先前1名劉...

爭吵就勒、這回真勒死太太 高院認是傷害致死減成9年刑

男子吳國彬和何姓妻子因房產劃分而不睦，不滿妻子「吵醒他」，情緒失控將她掐暈後繼續睡，覺得不對勁才將妻子送醫，但妻子昏迷指...

康友爆董座掏空案 公司提告兩會計師涉背信

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各3...

恫嚇女友要砸車、殺狗、侵入住宅 男遭判刑3月

王姓男子與女友感情不睦，今年2月上網寄Email給女友，以砸車、殺狗恫嚇，嗆「殺狗也只是罰錢而已，就像妳說的牠們命中住定...

妻子和小王同遊他趴引擎蓋攔阻 10.9公里後遭摔死

張姓女子和謝姓丈夫感情生變，張女外遇潘敏弘並同居，去年2月2日深夜謝欲將妻子帶回家過年，他目睹妻子和潘坐在男子蔡佳煒所駕...

「假正義」打死人 說是要「幫警察」仍判17年徒刑

男子黃騰羿3年前開車行經桃園，見警察正在處理沿途砸車的楊姓商人，交通因管制而打結；黃火大，下車拿球棒朝楊的頭和身體揮打，...

台大學生偷拍同學女友洗澡 滅證認罪判緩刑

國立台灣大學柯姓男學生偷拍同學女友洗澡，被害人驚叫，柯逃離現場，刪除照片滅證，向被害人及她的男友承認偷拍，檢方聲請簡判；...

熱門新聞

他20分鐘籌到2000萬交保 博弈網站金主投案

18歲女剛考上駕照載弟弟 汐止自撞翻車出車禍送醫

矯正署女高官花1900萬供養法師 負債竟向錢莊詐貸百萬

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

前男友與人妻購買潤滑液 人夫發現妻下體感染獲賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。