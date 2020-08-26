「輸1票」的其實是國民黨 竹縣中勢村長無黨籍奪勝

2018年九合一選舉，新竹縣湖口鄉中勢村村長競爭激烈，無黨籍候選人李麟盛以1票之差落選，他質疑選務人員計票有疏失，提當選無效之訴。因新竹地院重新勘驗，確認李共拿下983票，而原當選的國民黨籍葉美秀實得981票，判葉女當選無效。高等法院重新勘驗無效票，今認定李票數不變，但葉扳回1票、共982票，換她差1票飲恨確定。

原本依中選會公布的候選人得票數，葉美秀獲得981張選票，而李麟聖以980票飲恨。李認為，第247投開票所他的有效票應為534票，用餘票應為351票，與選委會公告資料不符，應屬唱票、計票人員作業疏失，開票程序有瑕疵。

竹院勘驗第246、247開票所選票後，其中第246開票所有效票統計票數與選舉公告相同，第247開票所「1號李麟盛得票有效票票數為534票，與計票紙上記載票數不同，2號葉美秀有效票票數為567票，與計票紙上記載票數相同，無效票為34票，無效票中有2張爭議票，已領未投為0票，用餘票計算結果為351票。

竹院認為中勢村村長選舉有選罷法「當選票數不實，足認有影響選舉結果」的狀況，李麟聖提起訴訟請求判決葉美秀當選無效有理。

高院認為，依選舉開票結果，李得票總計980票（含第246號投開票所的449票、第247號投開票所的531票）、葉美秀得票總計981票（含第246號投開票所之414票、第247號投開票所之567票）。但經法院勘驗結果，在第247號投開票所的票袋內，李的得票應增加3票、為534票，葉女不變，用餘票則為351張（即減少3張）；另無效票34張內有2張爭議票。