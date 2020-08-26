同性伴侶分手結怨！醋男失手捅殺前男友判刑10年

屏東市鄭姓男子懷疑王姓男友在外搞曖昧，兩人鬧分手；鄭仍消不了醋勁，去年持刀埋伏前男友住處附近超商，卻堵到當初疑心的前男友曖昧對象，他發狂舞刀「你最好趕快叫他下來，不然你身上會多一個洞」。三人對質時，鄭氣憤捅殺前男友。屏東地院一審依恐嚇、殺人罪，判鄭有期徒刑4月、10年，全案上訴二審，高雄高分院今天宣判，維持原審刑度，還可上訴。

據悉，鄭男先前與王男是同居同性情侶，兩人分手後，王始終避不見面。鄭男懷疑前男友另有曖昧新歡，鎖定新歡可能是曾姓男子，四處打聽王男新住所。鄭去年10月17日深夜，持刀埋伏前男友住處附近超商，想攔截前男友談判，卻意外堵到曾男，於是索性上前質問他們二人關係，拿水果刀逼近曾男臉部比劃，「你最好趕快叫他下來，不然你身上會多一個洞」。

曾男嚇得趕緊聯繫王男。鄭男見到前男友，激動情緒難以控制，兩人陷入激烈爭吵；過程中，王男試圖奪刀，鄭男受到刺激，直朝王右上腹猛力穿刺1刀。王男當場血流如注，刀傷傷及肝右葉、橫隔膜、心包膜及右心室，造成心包膜腔、兩側勒膜腔和腹腔大量出血超過2千毫升，送醫前已失去生命跡象，急救仍回天乏術。

鄭男犯案後停留在現場靜待警方，沒有湮滅證據，也主動向警方自首。

屏東地院一審認定，鄭男涉犯恐嚇危害安全、殺人等罪。一審合議庭認為，鄭男本來應該理性溝通思考，衷心祝福對方，卻一再傳訊糾纏，陷於感情糾紛無法自拔，持續處於情緒激動不穩定狀況，眼見前男友奪刀、出言以死要脅，更加激化失控情緒，造成不幸結果。