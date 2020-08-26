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前外事站歐美組長涉性騷女同事 調查局將他調職候查
調查局前台北市調處外事站歐美組長陳秀銘，被控於今年7月間與台北市調處大安站據點的女同事餐敘，竟酒後強吻，涉嫌性騷擾。性平會開兩次會議，決議調離主管職，靜候內部調查。據悉，陳男被排在第2次會議說明，原本欲提出監視器畫面自清，但來不及就被調職。
陳秀銘已婚外型斯文，他在同事眼中是個拚命三郎，不但認真工作，還趁著辦案空檔苦讀西班牙文，也因為擁有外文專長，曾派駐南美洲多明尼加擔任法務秘書多年。
據了解，陳男與該名女同事都學習西班牙文，且陳也曾經在大安站服務，兩人因有共通點而較為親近。今年7月21日晚間，陳男與友人先到六張犁的「大富貴獨門料理」晚餐，之後赴某廣告公司招待所續攤。
陳在晚餐後酒醉嘔吐，完全不記得發生什麼事，結束離開時，陳秀銘找不到車鑰匙，女方幫忙找，當時沒有異常情況。事後，女方向調查局性平會申訴被性騷擾。性平會馬上立案調查。
餐敘結束後3天，陳男接到性平會通知，連忙找當天在場的調查官及「大富貴」餐廳老闆詢問，並調閱監視器畫面，均查無逾矩行為。不過，性平會經兩次會議後決議性騷擾成立，陳秀銘被調職兩岸情勢研析處非主管職務的調查專員，並待召開考績會處分。
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