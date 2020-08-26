屏東民代調解車禍飆國罵遭起訴 事後當事人撤告免罰
屏東新園鄉黃姓民意代表（51歲）月前在鎮公所二樓主持車禍調解，過程中，竟對其中一名車禍事故當事人動怒狂飆台語髒話，反遭錄影提告妨害名譽。隨後，屏東地檢署將黃姓民代依以公然侮辱罪起訴。屏東地方法院一審，詞辯論終結前，告訴人向法院撤告，地院諭知不受理該判決。
黃姓民意代表今年4月9日上午9時，在新園鄉公所二樓主持張姓友人與蘇姓女子調解車禍案件，過程中黃姓民意代表對蘇不滿，竟直接以台語狂飆「幹」、「幹妳娘」、「瘋女人」、「你乾脆被車撞死」等語。
過程中，全都被蘇女以手機錄下，事後他向黃姓民代表提告妨害名譽。屏東地檢署調查期間，黃姓民代坦承調解過程有飆罵台語髒話，但否認是針對蘇女，而是在罵主持調解車禍案件中的某一方當事人。
對此，屏東地檢署檢察官透過錄音，以及筆錄等偵查報告佐證，認定黃姓民代的辯詞不足採信，並將他以公然侮辱罪起訴。
然而，該案件至屏東地方法院一審詞辯論終結前，蘇女向法院撤回告訴，地院諭知不受理該判決。
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