酒鬼尪「借酒裝瘋」頻家暴 老婆心冷：根本不良身教

高雄市曾姓男子嗜酒如命，酒精催化暴躁脾氣，他時常當著孩子的面，用「三字經」羞辱妻子，甚至惡言辱罵「垃圾女人」、「討客兄」，不時還拳打腳踢。曾妻一再隱忍，卻換來丈夫得寸進尺，痛心婚姻殘破不堪外，更憂心孩子們受不良身教影響，向高雄少家法院訴請離婚獲准，還可上訴。

曾男與妻子結婚近20年，育有一雙未成年兒女。曾妻當庭訴苦說，婚後她任勞任怨，含辛茹苦扶養孩子們，反觀丈夫，卻嗜酒如命、仗氣使酒，不僅對她的付出視若無睹，稍有不如意就動手施暴；曾妻長年生活在家暴陰影下，原以為隱忍能換來丈夫改變，沒想到丈夫反而變本加厲，從2007年開始，三番兩次家暴，她頭臉被打得渾是傷，實在忍不了，只好向法院聲請保護令，夫妻倆分居。

然而，等保護令效力一過，曾男又故態復萌，去年跑到妻子住處，痛罵她「垃圾女人」、「討客兄」，不時穿插難聽的三字經。

曾妻飽受精神痛苦，早已身心俱疲、無法再忍受，痛斥丈夫無心家庭，多年來的惡行惡狀對她心靈已產生不可抹滅的傷痛，實在無法期待兩人殘破不堪的婚姻能起死回生，更擔心影響孩子心理，決定向高雄少家法院訴請離婚，並爭取一雙兒女的監護權，同時表明，對丈夫探視孩子一事有疑慮。

高雄少家法院調出先前核發的家暴保護令紀錄、及曾妻多次驗傷結果，認定曾男時常對妻子動粗家暴，雙方已欠缺互敬互愛、互信互諒、相互扶持的情感基礎，婚姻難再維持，判准離婚；至於孩子們監護權一事，參考「張老師」基金會訪視紀錄後，將監護權判給曾妻，並建議孩子的父母先自行協調會面方式，

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