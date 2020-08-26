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撿便宜！ 詐騙集團扣案500萬瑪莎拉蒂9月1日桃園法拍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

行政執行署桃園分署9月1號將舉辦聯合拍賣會，其中1輛原價500多萬元的GHIBLI S型瑪莎拉蒂也將被法拍，是先前1名劉姓大姐頭為首的詐欺集團所有，被檢警破獲送交法拍，另當天還有其餘轎車、房地產等，均有設定底價，桃園分署表示，有興趣民眾可上網查詢、到場競標。

桃園分署指出，早上9點半在桃園區富國路100號將拍賣5輛車，包括2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車、2009年納智捷2198CC客貨車、2008年中華三菱2351CC幼兒車、1994年中華三菱1061CC掛有廣告招牌小貨車，以及2015年豐田RVA41987CC灰色休旅車。

其中，瑪莎拉蒂跑車（車牌號碼BHT-1108）是桃園地方檢察署、桃園分署本聯合拍賣的偵查中扣押物，車身經包膜改色目視為紫色，經鑑定全車為原版金，無重大事故碰撞或泡水痕跡，內部為紅色內裝，里程數4萬6384公里，是這次拍賣會場稀有珍貴物件。

桃園分署說，拍賣車輛中除了其中1輛掛有廣告招牌的小貨車不定底價外，其餘4輛車都定有底價。

另外，當天下午3點在桃園區中正路1195號1樓騎樓也有不動產拍賣，2點半開放投標，這次受關注的物件有中壢區崁頂路1507巷、仁德一街與仁德四街附近的非持分整筆土地，緊接著動產拍賣則有台灣證券交易所（股）公司、慶云（股）公司的股票，以及畫作、水晶洞及木雕。

桃園分署也說，不動產拍賣同時採用「通訊投標」，民眾可以在家參與，有意願者可上桃園分署網站「為民服務專區－不動產通訊投標專區」查詢，並在開標前1日掛號寄送到「桃園慈文郵局30-47號信箱」即可。

2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車（外裝包膜為紫色），預計9月1日法拍。圖／桃園分署提供
2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車（外裝包膜為紫色），預計9月1日法拍。圖／桃園分署提供
2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車（外裝包膜為紫色），預計9月1日法拍。圖／桃園分署提供
2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車（外裝包膜為紫色），預計9月1日法拍。圖／桃園分署提供
2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車（外裝包膜為紫色），預計9月1日法拍。圖／桃園分署提供
2016年瑪莎拉蒂MASERATI GHIBLI S型2979CC白色跑車（外裝包膜為紫色），預計9月1日法拍。圖／桃園分署提供

瑪莎拉蒂

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