爭吵就勒、這回真勒死太太 高院認是傷害致死減成9年刑

男子吳國彬和何姓妻子因房產劃分而不睦，不滿妻子「吵醒他」，情緒失控將她掐暈後繼續睡，覺得不對勁才將妻子送醫，但妻子昏迷指數剩下3，搶救12天仍不治。檢方依殺人罪起訴，桃園地院判吳13年徒刑。案經上訴，高等法院今認吳有自首，兒子也證稱父母一吵架爸爸就「勒頸」，改依傷害致死罪判9年徒刑。

吳今在聽完判決後，表示「我很後悔」。

吳國彬（48歲）2009年7月20日曾和吳女協議離婚，但去年4月經法院判決兩人婚姻關係存在，吳收到判決書不久便搬回蘆竹區、登記在他名下的房子居住。吳打算和妻子討論房子不動產所有權劃分，因沒有共識而屢齟齬。

去年5月5日深夜11點多，吳在房間睡覺，他不滿妻子打擾他休息，兩人又口角，他一氣之下把妻子壓在地上，還緊勒住她脖子致昏迷。吳見妻子失去意識，竟倒頭大睡，52分鐘後良心不安，開車載她到醫院急救，但昏迷12天的妻子終亡。

吳說，案發後相當懊悔，他展現誠意盡力彌補親家，對方同意和解、撤回民事告訴，他絕對會面司法。桃院認為吳不顧和何女是夫妻關係，反而下手殺害她，造成妻子娘家、小孩心理創傷，考量吳和被害家屬和解、自首，依殺人罪判刑13年。

高院審理時，法醫許倬憲證稱解剖時未發現死者頸部有明顯外傷，但兩側頸椎旁軟骨組織有局部出血、頭部淋巴結瘀血，這支持頸部受外力、壓迫致傷；頭部因無殘留的索溝痕跡，較符合徒手絞勒。吳國彬在辯論終結時仍主張無殺人犯意，僅認傷害致死。

高院為了不想誤解「絞勒」的定義，特地請許倬憲說明。許解釋絞勒指的是「施壓」，英文為「strangulation」，因為是音譯，指的是徒手對脖子施壓造成的傷害，依據法醫學的翻譯不一定要「扭轉」。