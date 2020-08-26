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康友爆董座掏空案 公司提告兩會計師涉背信

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各30萬元交保。康友委任律師鄭深元今提告兩名會計師涉背信罪，希請迅予偵查，以正視聽、端正會計師執業紀律，彰顯正義，並維廣大證券市場投資人、金融機構債權人權益。

康友提告指出，兩名會計師負責多起KY股簽證、查核、內部控制制度審查工作，對K公司、第一類上市公司簽證、查核、內部控制審查要求，知之甚詳。

兩⼈明知會計師對依證教法規定申報或公告財務報告及財務業務文件，應善盡查核責任，且對於內容存有重大虛偽不實或錯誤情事的公司、外國公司財務報告，應依法規規定、一般公認審計準則查核，並予敘明。

會計師認為財務報表可能存在重大不實表達時，應執行更多必要程序，俾出具適當核閱報告；會計師應複核並評估所獲得證據，作為出具核閱報告依據。

KY股的內部控制制度，依相關規定並非由公司設計、執行或自行評估，而是由康友委託會計師進行專案審查，以確保外部財務報導可靠性及保障資產安全，兩人自不得為第三人不法利益，而為違背任務行為。

兩人歷年年竟為虛偽不實簽證、核閱，而出具無保留意見。更甚者，本案2019年報是今年3月30日始行提出，關於去年底至今年3月30日間發生重大期後事項，如六安華源製藥今年2月間發生停工情事，即屬應行揭露事項，兩人竟全未揭露。

黃文烈疑似以六安華源製藥機器設備資產供作個人公司抵押之用，已違反公開發行公司資金貸與及背書保證辦法，且情節重大，也未見兩人進行查核或揭露，也顯有未盡查核及未予敘明之責。

兩人進行內部控制制度專案審查，除去年出具內部控制專審報告，因不明原因，諉以新冠肺炎影響，拒絕出具報告規避查核責任，試圖隱暪公司內控制度業已出現重大問題外，其餘各年度均謊稱公司各方面所有重大方面可維持有效性與允當。

致使康友與股東及眾多證券市場投資人、金融機構，因誤信會計師查核或簽證財務報告及內部控制審查真實性，致生損害於康友及證券市場投資人、金融機構債權人等。

康友認為，兩人向康友收取每年900多萬元會計師公費，高於同業收費標準甚多（玉山金控每年僅600多萬元，也委任勤業眾信為簽證、查核），但並未因此善盡查核之責，且就眾多應予敘明、重大關鍵事項，因不明原因，隱匿未予敘明、查核，情節重大。

告訴指出，兩人所為是涉嫌證券交易法不實簽證罪，且已嚴重影響股東權益並損失證券市場穩定，請依法加重其刑至二分之ㄧ。此外，二人所為，另涉犯刑法背信罪。

曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各30萬元交保。康友委任律師鄭深元今提告兩名會計師涉背信罪。圖／本報資料照。
曾是生技股后的康友-KY公司董事長黃文烈涉掏空7億元遭通緝，台北地檢署日前發動搜索約談，勤業眾信會計師施景彬、江明南各30萬元交保。康友委任律師鄭深元今提告兩名會計師涉背信罪。圖／本報資料照。

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