妻子和小王同遊他趴引擎蓋攔阻 10.9公里後遭摔死

張姓女子和謝姓丈夫感情生變，張女外遇潘敏弘並同居，去年2月2日深夜謝欲將妻子帶回家過年，他目睹妻子和潘坐在男子蔡佳煒所駕駛的轎車內，索性趴在引擎蓋上阻擋車輛離去。蔡開了10.9公里，一路試圖用蛇行、甩車的方式擺脫謝，謝因體力不支，慘遭摔死。桃園地院依殺人罪判潘、蔡各13年、13年2月徒刑，高等法院今駁回上訴。

潘敏弘、蔡佳煒坦承當時謝的確是趴在擋風玻璃、引擎蓋上，而車子也持續往前開，但否認有殺人犯意。潘敏弘說，因怕被謝修理，不想出事、連累友人蔡佳煒或張女，才叫蔡把車開走。

蔡則辯稱，當時有3台車開過來，且謝姓男子跳上他車子引擎蓋時，他當時手無寸鐵，覺得害怕，想著要逃跑，只能繼續行駛以保自身安全。蔡說，潘叫他「快點把車開走」，但因謝遮蔽他的視線，潘敏弘便替他看路，他起步時方向盤稍微晃動、後來煞車，只是想讓謝下車，過程中只是「正常高速行駛」。

檢方認為謝當時俯趴在蔡的汽車引擎蓋上，頭部未配載安全帽等任何防護措施，蔡明知高速行駛長達數分鐘拋甩開車下，謝可能無法久撐、重心不穩摔落地面，卻仍加速狂飆，分別依殺人、教唆殺人罪起訴蔡、潘；張女因曾出言要求蔡停車，無證據顯示她有教唆加速行駛，處分不起訴。

桃園地院認為潘敏弘、蔡佳煒與謝姓死者互不相識，因認為謝要尋仇，在對方沒有任何武器的情況下，用飆車、急煞、蛇行方式讓謝在車行10.9公里後摔死，審酌謝先用強暴方式妨害潘、蔡行動自由，但認定他們防衛過當。