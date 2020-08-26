「假正義」打死人 說是要「幫警察」仍判17年徒刑

男子黃騰羿3年前開車行經桃園，見警察正在處理沿途砸車的楊姓商人，交通因管制而打結；黃火大，下車拿球棒朝楊的頭和身體揮打，楊被毆致死。桃園地院依殺人罪判黃17年徒刑，褫奪公權8年，高等法院今判上訴駁回。

黃騰羿（30歲）曾因妨害自由遭判刑3月，2015年9月22日易科罰金執行完畢，本次犯罪構成累犯。2016年7月9日下午4點多，上身赤裸的楊姓商人（36歲）拿鐵棒，沿著桃園市桃園區同安街砸停在路邊的車輛，警方淨空道路處理。

因行車動線受阻，黃覺得警察的處理方式「沒效」，拿出球棒上前，楊則高舉手中的鐵棒示威。黃揮擊數下，楊被打倒，他仍不罷手、繼續攻擊。楊因左枕骨顱底骨折併左後顱窩硬腦膜血腫、左小腦向上經天幕及扁桃體疝脫等傷害，送醫後仍於7月16日晚間死亡。

黃騰羿不否認揮打，但辯無殺人之意，稱楊當時在砸車還打警察，一時脾氣上來就打對方，「我沒有想那麼多」。黃說，目的只是要讓揮舞鐵棒的楊停止攻擊舉動，出發點不是惡意。唐姓警員在一審時證稱，黃打楊的頭好幾下，「還記得其中有一下是正中楊的後腦正中間，非常大力」；唐說，看到打下去的時候還嚇一跳，想說「這麼大一下一定會出事」，楊倒地後開始哀號，嘴巴裡說一些語意不清的話。

桃院認為，黃不斷說是看警員遭楊攻擊才會下車幫忙，但監視器畫面顯示警員已經淨空現場，黃竟不顧警員攔阻執意進入現場，下手之狠已超出合理限度，「幫忙警察」只是卸責之詞，判17年徒刑。

高院開庭時，黃說和對方無冤無仇，只是犯「普通傷害」，當時看到楊姓男子打警察，心想「怎麼那麼誇張！」，而現場的警察卻搞不定，因此才下車，「交通堵塞」只是讓他發火的原因之一；因場面混亂，他沒刻意要打哪裡。

楊的妻子向法官訴苦，指姑息這種人只會讓更多人受害，黃上網自稱行為「正義」，這是很不正確的行為。她庭呈黃與友人的對話，其中，黃說楊姓商人「看起來像流浪漢」，並稱「如果知道是誰就不會動手」，楊妻認為黃根本不認為動手打人是錯的，而是「打錯人」。