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台大學生偷拍同學女友洗澡 滅證認罪判緩刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國立台灣大學柯姓男學生偷拍同學女友洗澡，被害人驚叫，柯逃離現場，刪除照片滅證，向被害人及她的男友承認偷拍，檢方聲請簡判；台北地院審理，考量柯主動向被害人認錯，依竊錄身體隱私部位罪判柯拘役40日，緩刑2年，接受3小時法治教育。可上訴。

柯2019年11月10日中午在台大學生宿舍男一舍3樓浴室內洗衣服，見被害人進入浴室洗澡，以手機從淋浴間隔牆上方、左側偷拍，被害人驚叫，柯逃離現場，先將偷拍照刪除，1小時後柯在宿舍1樓遇見被害人和她的男友，向2人承認偷拍。

被害人向台北市警大安分局提告，台北地檢署偵辦，柯認罪，檢察官依妨害秘密罪對柯聲請簡易判決處刑，法院時開，柯也認罪。

判決書指出，審酌犯罪動機、侵害法益、被害人難堪與驚嚇程度，並考量柯的犯後態度，量處他拘役40日；柯沒有有期徒刑的前科，因年輕無知一時衝動犯罪，但自白犯行又向被害人道歉，有悔悟之心，因此宣告緩刑，以勵自新。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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