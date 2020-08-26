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小三有非婚生女索奶粉費 人妻恐嚇小三判拘役
蕭女去年以丈夫蘇男的手機LINE軟體，對溫女恐嚇「我要殺死你」、「我沒有要對妳的小孩怎麼啦，我想對妳怎樣」，致溫女心生畏懼，委由律師提告，台中地院依恐嚇危害安全罪將蕭女判處拘役30日，得易科罰金。可上訴。
蕭女（46歲）否認犯行，辯稱溫女與其夫蘇男有非婚生女，且有投資糾紛，溫女對投資的事都不承認，還跟蘇男索取小孩的扶養費，她只是情緒上發洩，也不知溫女住何處，無法對溫女怎樣。
判決書指出，蕭女去年9月4日下午，在台中市西屯區住處，以丈夫蘇男手機中的LINE語音通話功能，恐嚇溫女稱「我要殺死你」、「我沒有要對妳的小孩怎麼啦，我想對妳怎樣」，致溫女心生畏懼。
合議庭認蕭女對溫女稱「我要殺死你」、「我沒有要對妳的小孩怎麼啦，我想對妳怎樣」，已直接表示不利於溫女的生命，已逾衝突中因一時情緒激動致措辭失當的程度，而屬惡害通知甚明，遂判處拘役。
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