他20分鐘籌到2000萬交保 博弈網站金主投案

賴朝興疑為博弈網站金主、經營者，今天向嘉義地檢署投案。圖／本報資料照片 嘉義地檢署去年偵辦國內最大地下匯兌案時，發現嘉義商人蕭世耀、賴朝興等人疑為博弈網站金主、經營者，是該匯兌集團最大客戶，蕭等人被依違反洗錢防制法、賭博等罪起訴、羈押，之後法院裁定蕭5千萬交保；賴朝興當時未到案被通緝，今天向檢方投案，檢察官訊問後認定賴涉嫌重大，晚間裁定2000萬交保，賴20分鐘即籌到錢交保。

嘉義地檢署指出，蔣、張2男子已於日前到案，賴朝興今天也自行投案。檢察官訊問三人後，認涉犯刑法第268條及洗錢防制法第14條第1項罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，令被告賴以2千萬元具保、張以500萬元具保、蔣以200萬元具保。

檢方去年偵辦吳承霖夫婦地下匯兌案，發現蕭、賴兩人涉犯賭博、洗錢防制等罪嫌，去年底搜索蕭、賴位於台中、嘉義等多處據點，逮捕公司員工陳男等4名涉案人收押禁見，之後傳喚蕭、賴兩人，蕭世耀被控為博弈網站金主，二年來將海外帳款37億3000餘萬元以地下匯兌匯回台灣，但賴朝興多次傳喚未到被通緝。

據了解，檢警調去年底開始四處找人，一度傳出賴已到菲律賓避風頭，但透過第三人連絡菲國相關業者並無所悉，檢方因此研判賴仍留在台灣；因蕭世耀日前起訴後，檢方已釐清相關案情脈絡，蕭也在移審庭由法院裁定5千萬交保，檢調日前透過親友策動賴投案說明涉案內容。

賴今天由律師陪同投案，調查官在嘉義地檢署訊後，交檢察官複訊，認定賴涉犯賭博、洗錢防制等罪嫌重大，裁定2000萬重保，據了解賴的律師在20分鐘後即籌到錢，交保後快速離開。