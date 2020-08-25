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靈骨塔詐騙案再逮一嫌 查扣名下跑車掛特殊車牌吸睛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆檢警偵辦涉案集團虛設公司，以收購靈骨塔名義詐騙民眾案，今天逮捕陳姓嫌犯，查扣名下跑車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆檢警偵辦涉案集團虛設公司，以收購靈骨塔名義詐騙民眾案，今天逮捕陳姓嫌犯，查扣名下跑車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆檢警偵辦涉案集團虛設公司，以收購靈骨塔名義詐騙民眾案，今天逮捕1名陳姓嫌犯，並查扣名下跑車。這輛新車市價超過500萬元，而且車牌是特地挑選，3個英文字母一樣，4個數字相同，旁人不禁議論是不是詐騙好賺，所以花錢不手軟。

基隆檢警去年偵辦以許姓男子為首的靈骨塔投資詐騙集團，以鈦和、聚億公司名義向被害人佯稱，可以高價收購套牢多年的靈骨塔，再設局引誘被害人支付稅金等名目詐財，累計犯罪所得超過1億3000萬元。

檢方今年3月、7月間依涉嫌加重詐欺及違反組織犯罪防制條例，分兩波起訴許男等19人。經追查發現黃姓兄弟是許的幕後指使者，兩人在許落網後仍未罷手，改以慶成、全盛公司名義詐騙。

陳彥章和檢察官蕭擁溱、李亞蓓20日指揮基隆市警方前往北北基桃共24處搜索，查扣車輛2部、房地1筆及現金530萬元等證物。

警方將黃姓兄弟等涉案人員帶回偵詢後移送法辦，檢察官複訊後聲請羈押黃姓兄弟及3名業務員，基隆地院審理後裁定羈押禁見，其餘犯嫌分以2萬元至20萬元不等金額交保。

檢警今天又有動作，帶回涉案陳姓男子偵訊，並查扣陳名下奧迪R8跑車，停放在市警局中庭停車場，華麗車身和特殊車牌，讓人不禁多看兩眼。

檢方表示，將持續清查被害人身分及犯罪資金流向，積極查扣犯罪所得，並呼籲遭慶成及全盛公司詐騙的民眾，勇於出面與檢警聯絡，協助偵辦。

詐騙集團 基隆 檢察官

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